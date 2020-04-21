﻿ Задержан водитель столичного такси по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 21.by
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Задержан водитель столичного такси по подозрению в незаконном обороте наркотиков

21.04.2020 22:06 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня появилась информация, что задержан водитель столичного такси по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Дома и в машине мужчины милиция нашла 100 граммов кокаина и столько же параметилэфедрона. Известно, что дилер работал в столице и пригороде. Добавим, что еще были обнаружены и изъяты упаковочный материал, банковские карты, электронные весы, компьютерная техника и мобильный телефон. Вероятно, с помощью этого мужчина общался с работниками теневого интернет-магазина. Отработав полученную информацию, в тайниках-закладках наркоконтроль обнаружил параметилэфедрон и марихуану, а также амфетамин. По оперативной информации, 32-летний уроженец Светлогорска несколько лет назад перебрался в Минск. Снял квартиру, устроился водителем такси. Для дополнительного заработка работал оптовым закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков: из крупных партий (от 100 до 500 гр) делал закладки для мелких сбытчиков и тайники с разовыми дозами для потребителей. Известно, что на этот интернет-магазин мужчина проработал около полутора лет. Заработок получал на электронный счет криптовалютой и биткоинами.
 
Теги: Минск
 
 
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И сегодня появилась информация, что задержан водитель столичного такси по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Дома и в машине мужчины милиция нашла 100...
 
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