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Помощь медиков понадобилась водителю в Минске
20.04.2020 19:04 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль БМВ. После ДТП машина "рено" загорелась. Водитель последней в результате столкновения получил травмы, его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, спасатели. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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ДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не...
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