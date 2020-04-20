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Помощь медиков понадобилась водителю в Минске

20.04.2020 19:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

ДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль БМВ. После ДТП машина "рено" загорелась. Водитель последней в результате столкновения получил травмы, его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, спасатели. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. 
 
 
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ДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не...
 
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