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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь медиков понадобилась водителю в Минске ДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не...

ДТП случилось накануне. По предварительной информации дорожной милиции, 23-летний парень на машине «рено» ехал по улице Герасименко в направлении Байкальской, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль БМВ. После ДТП машина "рено" загорелась. Водитель последней в результате столкновения получил травмы, его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, спасатели. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.