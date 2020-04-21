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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД опубликовало подробности громкого уголовного дела о наркоторговле Напомним, задержали крупного поставщика наркотиков в Минске, фигурант промышлял особо опасным психотропом - параметилэфедроном. Как установили в наркоконтроле,...

Напомним, задержали крупного поставщика наркотиков в Минске, фигурант промышлял особо опасным психотропом - параметилэфедроном. Как установили в наркоконтроле, подозреваемый иностранный гражданин. Приехал к нам в страну около 6 месяцев назад и стал работать на один из интернет-магазинов по поставке наркотиков. В его обязанности входило забирать из условленного места крупные партии запрещенных веществ, фасовать их по 100 граммов для дальнейшей реализации более мелкими дилерами.Сколько успел заработать предприимчивый гость, не сообщается, впрочем, известно, что мужчина, по приезду купил квартиру в Минске. Возможно, этому поспособствовал профессиональный бэкграунд. Продолжит темуПриехал в Беларусь из-за границы и работал поставщиком наркотиков. Именно так вкратце можно описать героя этой истории. Гость из южной страны прибыл к нам около 6 месяцев назад. И спустя какое-то время попал в разработку наркоконтроля. Благодаря скрытным действиям, какое-то время ему удавалось работать на один из интернет магазинов. А среди ассортимента особо опасный психотроп - параметилэфедрон.Задержали подозреваемого возле его же дома. В автомобиле задержанного нашли более полукилограмма особо опасного психотропа - параметилэфедрона. Сверток с наркотиком задержанный закамуфлировал под большой камень и спрятал его под капотом машины.О подозреваемом известно, что это 28-летний гражданин Турции. По приезду в нашу страну он сразу купил себе квартиру. Что примечательно, при этом официально он никуда так и не устроился.Также о гастролере известно, что ранее он уже был судим за оборот наркотиков на территории Евросоюза. Впрочем, смена обстановки не помогла. Сейчас правоохранители устанавливают канал поставки наркотика, а также проверяют иностранца на причастность к другим преступлениям. Вскоре это уголовное дело может быть рассмотрено в суде.