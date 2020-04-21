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МВД опубликовало подробности громкого уголовного дела о наркоторговле
21.04.2020 22:06 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНапомним, задержали крупного поставщика наркотиков в Минске, фигурант промышлял особо опасным психотропом - параметилэфедроном. Как установили в наркоконтроле, подозреваемый иностранный гражданин. Приехал к нам в страну около 6 месяцев назад и стал работать на один из интернет-магазинов по поставке наркотиков. В его обязанности входило забирать из условленного места крупные партии запрещенных веществ, фасовать их по 100 граммов для дальнейшей реализации более мелкими дилерами.
Сколько успел заработать предприимчивый гость, не сообщается, впрочем, известно, что мужчина, по приезду купил квартиру в Минске. Возможно, этому поспособствовал профессиональный бэкграунд. Продолжит тему Александр Камович.
Приехал в Беларусь из-за границы и работал поставщиком наркотиков. Именно так вкратце можно описать героя этой истории. Гость из южной страны прибыл к нам около 6 месяцев назад. И спустя какое-то время попал в разработку наркоконтроля. Благодаря скрытным действиям, какое-то время ему удавалось работать на один из интернет магазинов. А среди ассортимента особо опасный психотроп - параметилэфедрон.
Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Минска: "В Беларуси задержанный являлся оптовиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. По имеющейся информации, из крупных партий наркотика иностранец делал закладки весом примерно по 100 грамм, которые забирали для дальнейшего распространения более мелкие сбытчики".
Задержали подозреваемого возле его же дома. В автомобиле задержанного нашли более полукилограмма особо опасного психотропа - параметилэфедрона. Сверток с наркотиком задержанный закамуфлировал под большой камень и спрятал его под капотом машины.
Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Минска: "В ходе осмотра жилища у подозреваемого было изъято еще около 5 грамм аналогичного вещества, а также по 1 грамму наркотических средств - марихуана и гашиш. Установлено, что на территории Республики Беларусь к уголовной ответственности иностранный гражданин не привлекался".
О подозреваемом известно, что это 28-летний гражданин Турции. По приезду в нашу страну он сразу купил себе квартиру. Что примечательно, при этом официально он никуда так и не устроился.
Также о гастролере известно, что ранее он уже был судим за оборот наркотиков на территории Евросоюза. Впрочем, смена обстановки не помогла. Сейчас правоохранители устанавливают канал поставки наркотика, а также проверяют иностранца на причастность к другим преступлениям. Вскоре это уголовное дело может быть рассмотрено в суде.
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Напомним, задержали крупного поставщика наркотиков в Минске, фигурант промышлял особо опасным психотропом - параметилэфедроном. Как установили в наркоконтроле,...
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