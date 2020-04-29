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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минские оперативники задержали подозреваемых в серии краж Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники...

Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники пытались сбыть знакомому, однако тот потребовал документы подтверждающие легальность приобретения. Пока жулики раздумывали, что делать дальше, оперативники вышли на их след.У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 10 тысяч рублей. Часть инструмента они успели продать через интернет.