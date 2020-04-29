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Минские оперативники задержали подозреваемых в серии краж
29.04.2020 09:18 — | БT
Источник материала: БTЭто двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники пытались сбыть знакомому, однако тот потребовал документы подтверждающие легальность приобретения. Пока жулики раздумывали, что делать дальше, оперативники вышли на их след.
У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 10 тысяч рублей. Часть инструмента они успели продать через интернет.
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Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники...
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