ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минские оперативники задержали подозреваемых в серии краж

29.04.2020 09:18 — | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники пытались сбыть знакомому, однако тот потребовал документы подтверждающие легальность приобретения. Пока жулики раздумывали, что делать дальше, оперативники вышли на их след. 
У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму свыше 10 тысяч рублей. Часть инструмента они успели продать через интернет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это двое парней 20-ти и 25-ти лет. Орудовали подельники в Минском и Воложинском районах. Брали абсолютно всё - от рулетки до электроиснтрументов. Похищенное сообщники...
 
Новости дня
Новости регионов
 
1,6 промилле алкоголя было у водителя, который протаранил легковушку на улице Горецкого в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Кировец

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика