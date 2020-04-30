В Витебской области завершился отопительный сезон

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области принято решение завершить с 30 апреля отопительный сезон, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.

Поэтапное отключение тепла начнется с жилого фонда, административных и производственных зданий, детских садов и школ, за исключением медучреждений, больниц, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, отделений круглосуточного пребывания для одиноких пожилых людей при ТЦСОН.

Решение областной рабочей группы обусловлено установившейся устойчивой положительной температурой воздуха и благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни. Далее соответствующие распоряжения будут приниматься на местах в городах и районах региона с учетом местных условий и фактической наружной температуры воздуха. При ее понижении теплоисточники будут переведены в режим протапливания.

Нынешний отопительный сезон стартовал в Витебской области с 23 сентября и прошел спокойно, без срывов или аварийных отключений. Сейчас работники системы ЖКХ начинают подготовку к новому межсезонному периоду. В области предстоит заменить 65 км теплосетей, заготовить 400 тыс. плотных куб.м щепы и дров. Запланирован перевод пяти теплоисточников на местные виды топлива (в Витебске, Оршанском, Шумилинском, Браславском и Верхнедвинском районах) и другие работы, связанные с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, наладкой приборов регулирования и т.д.

По материалам БЕЛТА.