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Неразделенная любовь - причина, уголовное дело - следствие

14.05.2020 19:34 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

22-летнего жителя Минска подозревают в том, что он повредил чужой автомобиль. Действия зафиксировала камера наблюдения. В милицию обратился владелец авто, он просил отыскать дебошира, который разбил его транспорт. И вскоре стражи порядка вышли на 22-летнего юношу. Правоохранителям парень рассказал, мол, на этот шаг его толкнули трудности в личной жизни. А точнее, от возлюбленной был получен отказ - вот и результат. 
 
Теги: Минск
 
 
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22-летнего жителя Минска подозревают в том, что он повредил чужой автомобиль. Действия зафиксировала камера наблюдения. В милицию обратился владелец авто, он просил...
 
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