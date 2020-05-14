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Гостья из Украины и минчанка помогали незаконно легализоваться иностранцам в Беларуси

14.05.2020 20:16 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Причастность двух женщин к организации незаконной миграции раскрыли сотрудники ГУБОП. Одна из участниц тандема использовала профессиональную деятельность - она бухгалтер в частной компании. По информации милиции, дама незаконно оформляла документы на получение спецразрешения для трудоустройства иностранцев. А далее уже в обход руководителя сотрудница подделывала подписи, фиктивно устраивала нелегалов на работу. Эти манипуляции позволяли гостям получить разрешение на временное пребывание в Беларуси. Вторая женщина искала клиентов. На самом деле иностранцы работали на рынках и в заведения общепита. За год, как установили в милиции, было пять фактов преступной деятельности. Во всех махинациях клиентами выступали граждане Азербайджана. Действиям фигуранток следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. 
 
 
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Причастность двух женщин к организации незаконной миграции раскрыли сотрудники ГУБОП. Одна из участниц тандема использовала профессиональную деятельность - она...
 
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