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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гостья из Украины и минчанка помогали незаконно легализоваться иностранцам в Беларуси Причастность двух женщин к организации незаконной миграции раскрыли сотрудники ГУБОП. Одна из участниц тандема использовала профессиональную деятельность - она...

Причастность двух женщин к организации незаконной миграции раскрыли сотрудники ГУБОП. Одна из участниц тандема использовала профессиональную деятельность - она бухгалтер в частной компании. По информации милиции, дама незаконно оформляла документы на получение спецразрешения для трудоустройства иностранцев. А далее уже в обход руководителя сотрудница подделывала подписи, фиктивно устраивала нелегалов на работу. Эти манипуляции позволяли гостям получить разрешение на временное пребывание в Беларуси. Вторая женщина искала клиентов. На самом деле иностранцы работали на рынках и в заведения общепита. За год, как установили в милиции, было пять фактов преступной деятельности. Во всех махинациях клиентами выступали граждане Азербайджана. Действиям фигуранток следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции.