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Столичный наркоконтроль заявляет о серии задержаний дилеров

14.05.2020 19:34 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В общей массе изъято 2 килограмма наркотиков. Столичный наркоконтроль заявляет о серии задержаний дилеров. Ассортимент широкий. Это и марихуана, и амфетамин, и МДМА. По всей видимости, планы у дельцов были масштабные. Одни предпочитали закупать дурманы в России, другие заказывали наркотики из стран дальнего зарубежья. 

Как известно, век сбытчиков короткий. И потому потрудиться они, как правило, успевают недолго. Быстро оказываются в поле зрения правоохранителей. Что ж, каждый делает свой выбор, а каковы итоги неправильного решения в этих случаях - в материале Александра Камовича. 

Больше 2 килограммов наркотиков удалось изъять столичным правоохранителям и их коллегам из Бобруйска всего за несколько дней. Так, в поле зрения наркоконтроля попал 31-летний ранее судимый минчанин. Оперативники установили, что мужчина на своем автомобиле перевозил наркотики из России. Затем фасовал зелье на разные дозы и прятал вблизи Минска. Известно, что таким промыслом он занимался около двух лет. У дилера изъяли больше килограмма МДМА, почти полкило амфетамина и 2,5 грамма марихуаны. 

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Минска:  "Еще один вид наркотика поступил к нам из дальнего зарубежья. 32-летний минчанин, используя сеть интернет, заказал почтой семена конопли. Подрастающую отраву минчанин высушивал и сбывал своим знакомым из рук в руки. Мужчину задержали с поличным по месту жительства. В его квартире изъято 12 граммов высушенной марихуаны. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в гараже задержанного обнаружено еще 280 граммов марихуаны, 7 бутылок с удобрениями, а также необходимые для выращивания приспособления". 

Днем ранее оперативно сработали правоохранители Минска и Бобруйска. В руки наркоконтроля попали двое мужчин, которые работали на один интернет-магазин. Одного взяли в райцентре: 22-летний бобруйчанин планировал забрать оптовую закладку от жителя столицы, однако довести дело до конца не удалось.

 "Второго подельника, 34-летнего минчанина, брали с поличным в столице. Он пытался сделать закладку, но не успел. Всего у "коллег по цеху" изъяли более 200 граммов различных наркотиков. Известно, что ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Впрочем, сейчас им грозит серьезный срок - статья «Распространение наркотиков». 

 
Теги: Минск
 
 
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В общей массе изъято 2 килограмма наркотиков. Столичный наркоконтроль заявляет о серии задержаний дилеров. Ассортимент широкий. Это и марихуана, и амфетамин, и...
 
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