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В СК возбудили уголовное дело в отношении родителей годовалой девочки, которая едва не выпала из окна

15.05.2020 09:32 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел в понедельник в Минске на улице Одоевского. Около 19 вечера соседи и прохожие увидели, что на фасаде здания на третьем этаже стоит ребенок. Малышка держалась за окно. Очевидцы стали  растягивать плед и бросать подушки на землю, чтобы обезопасить ребенка. Тем временем один из свидетелей поднялся в квартиру. По информации СК, дверь открыл мужчина, который оказался другом семьи, с которым родители ребенка выпивали, а затем уснули. Малышка не пострадала. Ее родители задержаны. Известно, что в социально опасном положении семья не находилась.
Они пояснили, что в этой квартире они не живут, а приехали делать ремонт. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в понедельник в Минске на улице Одоевского. Около 19 вечера соседи и прохожие увидели, что на фасаде здания на третьем этаже стоит ребенок....
 
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