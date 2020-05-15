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Вчера на МКАД перевернулся многотонный грузовик и снес ограждение
15.05.2020 09:32 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСообщается, что МАЗ двигался в первой полосе кольцевой автодороги в направлении Игуменского тракта. Автомобиль ушел в неуправляемый занос, в результате чего опрокинулся. Водитель не пострадал. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Еще одно авто перевернулось в Минске вчера, на этот раз легковушка. Инцидент произошел на улице Буденного. По информации ГАИ, 63-летний водитель "опеля" не справился с управлением и столкнулся с припаркованной у края дороги "шкодой". От удара немецкий автомобиль перевернулся. При этом "шкода" после столкновения въехала в "ауди", а та еще в одну легковушку. Водитель автомобиля "Опель" утверждает, что его ослепило солнце.
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Сообщается, что МАЗ двигался в первой полосе кольцевой автодороги в направлении Игуменского тракта. Автомобиль ушел в неуправляемый занос, в результате чего...
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