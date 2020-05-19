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В Минске продавец нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом
19.05.2020 09:48 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTКогда потеря становится пропажей. В Минске продавец одного из магазинов нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом. В милицию обратилась минчанка и рассказала, что у нее пропали фирменные очки стоимостью больше 1200 рублей. Оперативники быстро вышли на новую владелицу, ей оказалась работница торгового павильона. Выяснилось, что потерпевшая забыла очки в примерочной, а продавец, раскладывая вещи, обнаружила их, спрятала в стол, а, уходя с работы, забрала с собой. Еще один случай с кражей аксессуаров произошел в одном из магазинов по продаже оптики.
Татьяна Обозная, сотрудник ГИОС Центрального РУВД Минска: "Там сотрудниками магазина было обнаружено, что с витрины пропала оправа стоимостью 455 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного был задержан 24-летний минчанин. Установлено, что в один из дней молодой человек пришел в магазин оптики. В ходе примерки очков ему понравилась одна из находящихся в витрине оправ, которую подозреваемый вынес из магазина, предварительно сняв с нее защитную магнитную клипсу".
Задержанный официально нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время материалы по этим фактам переданы следствию.
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Когда потеря становится пропажей. В Минске продавец одного из магазинов нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом. В милицию...
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