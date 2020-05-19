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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске продавец нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом Когда потеря становится пропажей. В Минске продавец одного из магазинов нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом. В милицию...

Когда потеря становится пропажей. В Минске продавец одного из магазинов нашла в примерочной дорогостоящие очки, но теперь может ответить перед законом. В милицию обратилась минчанка и рассказала, что у нее пропали фирменные очки стоимостью больше 1200 рублей. Оперативники быстро вышли на новую владелицу, ей оказалась работница торгового павильона. Выяснилось, что потерпевшая забыла очки в примерочной, а продавец, раскладывая вещи, обнаружила их, спрятала в стол, а, уходя с работы, забрала с собой. Еще один случай с кражей аксессуаров произошел в одном из магазинов по продаже оптики.Задержанный официально нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время материалы по этим фактам переданы следствию.