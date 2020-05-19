|
В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком
19.05.2020 09:48 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTРазвозил не только еду, но и наркотики. В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком. По информации милиции, парень работал курьером по доставке еды, но при этом успевал делать тайники с зельем. Брать подозреваемого решили, так сказать, на работе. В его машине служебная собака обнаружила крупную партию наркотика - 51 сверток с метадоном, которые тот перевозил прямо на пассажирском сиденье. Общий вес изъятого составил более 9 граммов. В дальнейшем служебная собака по кличке Мерс в двери машины нашла еще один сверток - с амфетамином около 1 грамма. Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развозил не только еду, но и наркотики. В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком. По информации милиции, парень...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)