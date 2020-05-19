ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком

19.05.2020 09:48 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Развозил не только еду, но и наркотики. В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком. По информации милиции, парень работал курьером по доставке еды, но при этом успевал делать тайники с зельем. Брать подозреваемого решили, так сказать, на работе. В его машине служебная собака обнаружила крупную партию наркотика - 51 сверток с метадоном, которые тот перевозил прямо на пассажирском сиденье. Общий вес изъятого составил более 9 граммов. В дальнейшем служебная собака по кличке Мерс в двери машины нашла еще один сверток - с амфетамином около 1 грамма. Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развозил не только еду, но и наркотики. В Минске задержали 20-летнего студента из Гомеля, который промышлял закладками с наркотиком. По информации милиции, парень...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика