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Авария в Минске: не поняли друг друга водители двух Hyundai

21.05.2020 19:39 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Одна машина поворачивала во двор налево, а  вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр, затем машину выкинуло на дерево и отбросило на тротуар. Пока это предварительная информация дорожной милиции. Известно, что водителя Hyundai Solaris медики увезли в больницу скорой помощи.  Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
 
 
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Одна машина поворачивала во двор налево, а  вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр,...
 
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