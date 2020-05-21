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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авария в Минске: не поняли друг друга водители двух Hyundai Одна машина поворачивала во двор налево, а вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр,...

Одна машина поворачивала во двор налево, а вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр, затем машину выкинуло на дерево и отбросило на тротуар. Пока это предварительная информация дорожной милиции. Известно, что водителя Hyundai Solaris медики увезли в больницу скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.