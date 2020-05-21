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Авария в Минске: не поняли друг друга водители двух Hyundai
21.05.2020 19:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTОдна машина поворачивала во двор налево, а вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр, затем машину выкинуло на дерево и отбросило на тротуар. Пока это предварительная информация дорожной милиции. Известно, что водителя Hyundai Solaris медики увезли в больницу скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Одна машина поворачивала во двор налево, а вторая шла позади, а после и вовсе начала обгон. В ГАИ рассказали, что в результате столкновения Solaris наехал на бордюр,...
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