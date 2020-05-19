ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно имя мужчины, который вынуждает кассиров два раза давать сдачу за товар

19.05.2020 19:06 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

И теперь гражданина Армении Арика Гусейнова ищет милиция. Мужчина засветился в объективе камер наблюдения магазина на проспекте Рокоссовского в Минске,  и в аптеке на Белинского. В то же время мужчину узнали подписчики многих интернет-ресурсов. По данным некоторых порталов,  аферист передвигается на  авто "Хендай-Акцент" российской регистрации.  Подписчики утверждают, что он азартный игрок в казино. И от его рук пострадало много людей.  Кто может знать, где находится этот ловкий человек, сообщите об этом в милицию. Номера телефонов /017/ 292 02 02, /044/ 786 14 59, /017/ 367 62 02, 102.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И теперь гражданина Армении Арика Гусейнова ищет милиция. Мужчина засветился в объективе камер наблюдения магазина на проспекте Рокоссовского в Минске,  и в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Пожар в столичной пятиэтажке: бойцы МЧС спасли бабушку и внука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика