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Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе
22.05.2020 09:07 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЗабыл куртку, лишился и всех денег. Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе. Почему парень пришел поиграть с такой суммой, он пояснить не смог. По окончании напряженного матча минчанин, забыв куртку на поле, ушел домой, а вернувшись, не обнаружил сбережений. Пролить свет на исчезновение помогли сотрудники милиции.
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Забыл куртку, лишился и всех денег. Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе. Почему парень пришел поиграть с...
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