ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе

22.05.2020 09:07 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Забыл куртку, лишился и всех денег. Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе. Почему парень пришел поиграть с такой суммой, он пояснить не смог. По окончании напряженного матча минчанин, забыв куртку на поле, ушел домой, а вернувшись, не обнаружил сбережений. Пролить свет на исчезновение помогли сотрудники милиции.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забыл куртку, лишился и всех денег. Житель Минска не досчитался 1500 долларов в эквиваленте после игры в футбол на школьном стадионе. Почему парень пришел поиграть с...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Авария в Минске: не поняли друг друга водители двух Hyundai
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика