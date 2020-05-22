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Сотрудники ГАИ задержали водителя маршрутки, у которого не было прав
22.05.2020 09:07 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВодитель маршрутного такси без прав, да еще и не совсем внимательный. Дорожная милиция рассказала, что еще 19 мая вечером они задержали шофера маршрутки, который в районе улиц Сухаревской, Федорова и Скрипника проехал на красный. Когда инспектор стал выяснять, документов у водителя не нашлось по причине того, что его лишили права управления.
Госавтоинспекция напоминает, что с 18 по 27 мая на территории Минска проходит комплексное профилактическое мероприятие "Автобус", направленное на пресечение нарушений и профилактику ДТП участием маршрутных транспортных средств.
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Водитель маршрутного такси без прав, да еще и не совсем внимательный. Дорожная милиция рассказала, что еще 19 мая вечером они задержали шофера маршрутки, который в...
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