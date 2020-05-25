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ДТП на пересечении улиц Радиальная - Кабушкина и Партизанского проспекта
25.05.2020 08:53 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЕще одна авария попала в объектив видеорегистратора - ДТП случилось в Минске на пересечении улиц Радиальная - Кабушкина и Партизанского проспекта. ГАИ сообщает, что 63-летний водитель за рулем "ауди" пересекал перекресток на красный свет, в результате чего столкнулся с "ситроеном". О пострадавших не сообщается.
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Еще одна авария попала в объектив видеорегистратора - ДТП случилось в Минске на пересечении улиц Радиальная - Кабушкина и Партизанского проспекта. ГАИ сообщает,...
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