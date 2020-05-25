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Профилактику ДТП с участием пьяных водителей проведет ГАИ Витебской области

25.05.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Профилактику ДТП с участием пьяных водителей проведет ГАИ Витебской области

Госавтоинспекция Витебской области с 21 по 25 мая проведет мероприятия по предупреждению ДТП с пьяными водителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции усилят надзор за безопасностью дорожного движения. «Маршруты патрулирования будут максимально приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь тем, что работают круглосуточно», — отметили в ГАИ области.

Госавтоинспекция призывает сообщать правоохранителям о случаях вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

В Витебской области за четыре месяца этого года зарегистрировано 10 аварий с пострадавшими, произошедших по вине нетрезвых водителей.

По материалам БелТА

 
 
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Госавтоинспекция Витебской области с 21 по 25 мая проведет мероприятия по предупреждению ДТП с пьяными водителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
 
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