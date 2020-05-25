Куда обращаться за строительно-технической экспертизой в Докшицах?

Источник материала: Новости Докшицы





Со строительством или ремонтом, наверняка, сталкивался хоть раз в жизни каждый человек. И если раньше было принято проводить такие работы своими силами, вместе со всеми членами семьи, то теперь большинство людей, ссылаясь на нехватку времени, недостаточное информирование о новых современных строительных материалах и другие причины, доверяют эти важные работы профессионалам-строителям. Но далеко не всегда нанятые работники оправдывают ожидания — нередки случаи нарушения строительных норм, завышение расценок на работы или некачественное выполнение строительных и ремонтных работ.

Как проконтролировать, насколько добросовестно подрядчик выполняет свою работу, реальными ли являются озвученные им цены? Что влияет на определение стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ? Какие возможны варианты раздела домовладений и земельных участков? Как установить стоимость ремонтно-восстановительных работ, связанных с пожаром, залитием, взрывом или иным происшествием? Все эти вопросы помогают разрешить эксперты-строители управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, выезжая на место, всесторонне разобравшись в ситуации и составив письменное заключение по итогам проведения строительно-технической экспертизы.

Прежде чем приступить к ремонту или строительству, советуют эксперты, нужно подготовиться не только финансово, но и теоретически.

Во-первых, найдите информацию в Интернете, о планируемом виде работ, о современных видах строительных материалов и их ориентировочной стоимости. Пообщайтесь на специализированных форумах с теми, кто имеет опыт выполнения подобных работ.

Во-вторых, если вы решили воспользоваться строительно-ремонтными услугами других людей, выбирайте проверенные организации и индивидуальных предпринимателей, которые имеют положительную репутацию на рынке, достаточный штат работников, материально-техническое оснащение и опыт оказания данного вида услуг.

В-третьих, обязательно заключите договор со строительной организацией или индивидуальным предпринимателем, иначе в суде что-либо доказать будет очень сложно. Сохраняйте все чеки и другие документы. Если заказываете проект, то пусть это будет строительный проект, хоть он и дороже архитектурного. Эксперты отмечают, что при наличии детально разработанного строительного проекта жилого дома дело редко доходит до суда и вопросы, как правило, снимаются после обращения к специалистам и проведения экспертизы.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся назначения и проведения строительно-технической экспертизы, для получения консультации можно обратиться в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области по телефону в Витебске 8 (0212) 49 55 72, 49 55 45.

Начальник Глубокского межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз

Республики Беларусь А.И. Абрамчик