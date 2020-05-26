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В Минске погиб 6-летний ребенок. В избиении мальчика подозревают отчима

26.05.2020 09:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия случилась в доме по улице Каменногорской в пятницу. Накануне информация появилась на телеграмм-канале СК. 38-летняя мать погибшего обнаружила его на диване в комнате, когда вернулась из магазина домой. Мальчик был без сознания.  На теле повреждения. Поднять его пытались брат и сестра. Медикам не удалось реанимировать ребенка. Они констатировали его смерть. По данным следствия, дома с детьми находился отчим. Он задержан по подозрению в совершении преступления. Говорится, что 32-летний супруг женщины периодически избивал ее сына. Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.
 
 
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Трагедия случилась в доме по улице Каменногорской в пятницу. Накануне информация появилась на телеграмм-канале СК. 38-летняя мать погибшего обнаружила его на...
 
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