На Дубровенщине ведется подготовка к открытию оздоровительных лагерей

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Стремительно приближается долгожданная летняя пора. Кроме тепла, зелени и мечты об отпуске и отдыхе она несет с собой заботу о безопасности детей, у которых наступают каникулы. Оздоровление и занятость детей — это главные задачи взрослых в данный период. Мы поинтересовались, как эта работа будет организована на Дубровенщине.

Как сообщила Алла Ходикова, главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома, в районе спланирован целый ряд мероприятий по оздоровлению и вовлечению детей и подростков в различные виды общественно-полезной деятельности. Согласно решению Дубровенского райисполкома в летний период 2020 г. в районе запланировано оздоровить порядка 500 детей. Из них 130 — в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Такие лагеря будут работать в течение лета в семи учреждениях образования. Каждая смена рассчитана на 18 дней. А распахнут свои двери пришкольные лагеря уже с 1 июня. В первую смену оздоровление будет организовано для учащихся городских школ и Осинторфской средней школы.

В период с 27 июля по 19 августа будет работать оздоровительный лагерь в Зарубской и Калиновской детских садах-средних школах.

Кроме того, на базе средней школы №1 г.Дубровно пройдут оздоровление 25 учащихся специализированной детско-юноше­ской школы олимпийского резерва. В лагерях с дневным пребыванием будет организовано 3-х разовое питание, а для детей 1-2 классов и детей с ослабленным здоровьем — дневной сон.

По словам Аллы Ходиковой, в эти дни полным ходом ведутся работы по подготовке к открытию оздоровительного лагеря «Луговцы». Здесь в течение лета планируется оздоровить 300 детей в возрасте от 6 до 15 лет. В первую смену с 18 июня по 5 июля лагерь примет около 60 человек. И по 120 человек планируется оздоровить во вторую и третью смену, которые будут работать с 9 и 30 июля соответственно.

Алла Ходикова сообщила, что в районном бюджете пред­усмотрены средства для доплаты за путевки в оздоровительный лагерь «Луговцы» отдельным категориям детей. Среди них дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети с особенностями психофизического развития; дети, у которых оба родителя — неработающие пенсионеры или инвалиды 1 или 2 группы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Летний период — это не только отдых, но и возможность приобретения первых трудовых навыков и небольшого, но своего заработка. На Дубровенщине запланировано организовать 4 ремонтные бригады. Учащиеся Зарубской, Добрынской, Осинторфской и Калиновской школ будут выполнять ремонтные работы по покраске стен и полов в своих учреждениях образования. На эти цели управление по труду, занятости и соцзащите выделило 16,3 тыс. рублей.

В районе накоплен опыт работы студенческих отрядов, куда вовлекаются подростки с 14-летнего возраста. В этом году студ­отряды планируют осуществлять свою деятельность в ОАО «Дубровенский льнозавод», оздоровительном лагере «Луговцы», на мемориальном комплексе «Рыленки», в некоторых сельхоз­предприятиях района.

Кроме того, планируется в районе и индивидуальное трудо­устройство учащихся. А еще весь летний период будут работать кружки и объединения по интересам в учреждениях образования и Центре детей и молодежи.

—Летний отдых — это не только социальная защита. Это своего рода площадка для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. В рамках Года малой родины и 75-летия Великой Победы для воспитанников оздоровительных лагерей запланированы заочные экспедиции и экскурсии, конкурсы и фестивали, игры, праздники, спортивные эстафеты и соревнования. Получая в лагере новые впечатления, дети приобретут социальный опыт, попробуют свои силы, лучше осмыслят окружающий мир, повзрослеют, окрепнут, научатся ответственности и самостоятельности, — подчеркнула Алла Ходикова.

Светлана ШУРПАКОВА.