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В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
28.05.2020 09:04 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВернулся с вахты с партией героина. В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что 43-летний мужчина работал строителем в Москве. Там покупал отраву, привозил на родину и сбывал знакомым из рук в руки. У него нашли 52 грамма порошка. Кроме того, еще грамм героина нашли в кармане хозяина квартиры, у которого гостил задержанный. Наркотиком дилер расплатился за жилье. Ранее гастролер уже привлекался к уголовной ответственности по наркостатье.
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Вернулся с вахты с партией героина. В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что 43-летний мужчина работал строителем в Москве....
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