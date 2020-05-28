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В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

28.05.2020 09:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Вернулся с вахты с партией героина. В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что 43-летний мужчина работал строителем в Москве. Там покупал отраву, привозил на родину и сбывал знакомым из рук в руки. У него нашли 52 грамма порошка. Кроме того, еще грамм героина нашли в кармане хозяина квартиры, у которого гостил задержанный. Наркотиком дилер расплатился за жилье. Ранее гастролер уже привлекался к уголовной ответственности по наркостатье. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вернулся с вахты с партией героина. В Минске задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что 43-летний мужчина работал строителем в Москве....
 
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