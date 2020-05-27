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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Столбцах задержана пара, которая напала на правоохранителей Инцидент случился в воскресенье, когда следователь и оперативник выехали проверить информацию об изнасиловании. По адресу, который указала заявитель, находились...

Инцидент случился в воскресенье, когда следователь и оперативник выехали проверить информацию об изнасиловании. По адресу, который указала заявитель, находились мужчина и женщина, визуально они быль пьяны. Перепалка переросла в потасовку. Хозяйка квартиры вырвала у девушки-следователя постановление об осмотре квартиры, а ее сожитель напал на милиционера. Женщина схватила нож и угрожала сотрудникам милиции. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе. Возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.