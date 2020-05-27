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В Столбцах задержана пара, которая напала на правоохранителей

27.05.2020 10:16 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент случился в воскресенье, когда следователь и оперативник выехали проверить информацию об изнасиловании. По адресу, который указала заявитель, находились мужчина и женщина, визуально они быль пьяны. Перепалка переросла в потасовку. Хозяйка квартиры вырвала у девушки-следователя постановление об осмотре квартиры, а ее сожитель напал на милиционера. Женщина схватила нож и угрожала сотрудникам милиции. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе. Возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.
 
 
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Инцидент случился в воскресенье, когда следователь и оперативник выехали проверить информацию об изнасиловании. По адресу, который указала заявитель, находились...
 
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