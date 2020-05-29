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В Докшицком районе два браконьера выловили рыбы на Br12 тыс.

29.05.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В Докшицком районе два браконьера выловили рыбы на Br12 тыс.

 

В Докшицком районе два браконьера на озере Ольшица, относящемся к особо охраняемым территориям, выловили рыбы на Br12 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Березинском биосферном заповеднике.

Рыбаков-нелегалов задержали с поличным 28 мая во время рейдовых мероприятий сотрудники отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства заповедника, на территории которого находится водоем. Всего мужчины поймали лесковыми сетями 49 особей рыбы. Улов составили лещи, золотые караси, окунь, густера и лини.

Ранее мужчины уже привлекались к административной и уголовной ответственности за браконьерство. Материалы по факту незаконной добычи рыбы переданы в Докшицкий РОСК для правовой оценки.

 
 
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  В Докшицком районе два браконьера на озере Ольшица, относящемся к особо охраняемым территориям, выловили рыбы на Br12 тыс., сообщили
 
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