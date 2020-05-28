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На Дубровенщине началась подготовка к ОЗП

28.05.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине началась подготовка к ОЗП

С окончанием отопительного сезона у потребителей тепловой энергии появляется новая забота — подготовка к следующему отопительному сезону. И несмотря на то, что еще и тепло-то в этом году по-настоящему не приходило, но оглянуться не успеешь, «как зима катит в глаза». Чтобы холода не застали врасплох, к зиме службы начинают готовиться заранее. Состоялось первое заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 года. На него были приглашены представители учреждений и предприятий, которые отвечают за бесперебойную работу теплоисточников, представители топливоснабжающих организаций, органов, обеспечивающих контроль за безопасностью  прохождения ОЗП.

Открывая заседание штаба, заместитель председателя Дубровенского райисполкома Александр Шатравко сказал:

—Мы проводим информационно-установочный штаб, чтобы актуализировать алгоритм подготовки к осенне-зимнему периоду.  Согласно графику, утвержденному Витебским облисполкомом, в этом году смещены даты оформления и регистрации паспортов готовности потребителей и теплоисточников к ОЗП в нашей области. Согласно этому документу установлены три срока готовности к ОЗП: 1 июля, 1 августа и 1 сентября. Для каждого учреждения и предприятия в зависимости от ведомственной подчиненности определен процент готовности. 

Так, например, для учреждений образования и здравоохранения к июлю готовность должна составлять 10%, 1 августа — 50%, 1 сентября — 100%. Исключение сделано только для сельхозпредприя­тий и объектов потребительского общества, где небольшой процент готовно­сти перенесен до 1 октября. Поэтому работа предстоит серь­езная, необходимо провести анализ состояния ваших теплоисточников и начинать работать, — подчеркнул Александр Шатравко.

О нюансах подготовки теплопунктов к эксплуатации, подборе  специалистов и оформлении документации подробно рассказал  Дмитрий Николаев, инспектор энергоинспекции Оршанского МрО филиала «Энергонадзор».

Владимир  Сорокин, начальник Дубровенской районной энергогазинспекции, остановился на вопросах электрической соста­вляющей ОЗП и на правилах проведения электрофизических измерений электроснабжения теплопункта или котельной.

Максим Кулешов, первый заместитель начальника Дубровенского РОЧС, акцентировал внимание на необходимости активизации работы смотровых комиссий сельисполкомов и пожарно-технических комиссий сельхозпредприятий по проверке и подготовке к ОЗП жилых помещений и ведомственного жилья.

Затем состоялось обсуждение вопросов заготовки топлива, технической оснащенности теплопунктов, наличия нерешенных проблемных вопросов.

Так, Владимир Ващилов, главный инженер Дубровенского района газоснабжения, рассказал о том, что  сейчас около 50 газовых колонок, которые установлены  в домах и квартирах дубровенцев, нуждаются в плановом техниче­ском осмотре. Однако хозяева в сложившейся эпидемиологиче­ской ситуации отказывают сотрудникам в допуске к проведению работ. В связи с этим согласно существующему техрегламенту  домовладения будут отключаться от газоснабжения.

Руководитель Дубровнотопсбыта Владимир Чеховский отметил, что сейчас в районе достаточный запас брикета и дров. Он просил сельисполкомы информировать людей о необходимости покупать топливо заблаговременно, чтобы осенью не создавать ажиотажа. 

Олег Кирьянов, директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», рассказал о мероприятиях, направленных на обеспечение необходимого запаса торфа и дров, а также об использовании оборудования для котельных, которое осталось  после оптимизации учреждений образования. 

Подводя итоги штаба, Анатолий Лукашов, председатель Дубровенского райисполкома, еще раз напомнил, что сроки получения паспортов готовности к ОЗП в этом году очень сжатые.  Но эта работа в районе всегда ведется планомерно. Следу­ющее заседание штаба пройдет через две недели, и к этому времени необходимо найти решение прозвучавших вопросов.

Елена КОРСАКОВА

 
 
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С окончанием отопительного сезона у потребителей тепловой энергии появляется новая забота — подготовка к следующему отопительному сезону. И несмотря на то, что
 
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