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В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков

01.06.2020 10:28 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Не пробовал и не стоит начинать. В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков. Парня взяли оперативники, когда тот забирал закладку. Изъято свыше 50 граммов марихуаны. Как рассказал дилер, это был его первый рабочий день. Недавно он вернулся из Польши, не смог найти работу, а потому решил заняться таким прибыльным делом. 

Ульяна Сизова, сотрудник ГИОС Октябрьского РУВД Минска: "Известно, что запрещенные вещества фигурант получил через интернет-магазин путем закладки. В ходе проведения осмотра квартиры задержанного также были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакетики для фасовки запрещенных веществ, весы и семена канабиса. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям гражданина дана правовая оценка".

 
Теги: Минск
 
 
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Не пробовал и не стоит начинать. В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков. Парня взяли оперативники, когда тот забирал закладку. Изъято...
 
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