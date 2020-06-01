Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков Не пробовал и не стоит начинать. В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков. Парня взяли оперативники, когда тот забирал закладку. Изъято...

Не пробовал и не стоит начинать. В Минске задержан 26-летний подозреваемый в реализации наркотиков. Парня взяли оперативники, когда тот забирал закладку. Изъято свыше 50 граммов марихуаны. Как рассказал дилер, это был его первый рабочий день. Недавно он вернулся из Польши, не смог найти работу, а потому решил заняться таким прибыльным делом.