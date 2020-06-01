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В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ
01.06.2020 10:28 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTДело спланировали, но за ситуацией не следили. В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ. Жительница дома на улице Гамарника сообщила в милицию, что несколько парней пытаются снять запчасти с машины. И действительно, правоохранители застали молодых людей как раз за работой и взяли на месте преступления. Подозреваемых пятеро, их возраст от 18 до 22 лет.
Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска: "По оперативной информации, предварительно подготовившись, компания прибыла во двор одного из домов, расположенных на улице Гамарника, с целью незаконного обогащения. Там при помощи отверток парни сняли с припаркованного BMW фары, передний бампер, декоративную решетку и аккумулятор. После этого ребята отвезли похищенные вещи в гараж одного из участников события, а затем вернулись, чтобы снять автомобильные колеса, но довести до завершения свои планы не сумели, поскольку были задержаны. Похищенные элементы автомобиля подозреваемые планировали сбыть, а денежные средства поделить пополам".
К тому же в гараже одного из подозреваемых оперативники нашли разные автомобильные инструменты и технику. Не исключено, что приятели могут быть причастны к другим кражам.
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Дело спланировали, но за ситуацией не следили. В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ. Жительница дома на улице Гамарника сообщила в...
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