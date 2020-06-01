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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ Дело спланировали, но за ситуацией не следили. В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ. Жительница дома на улице Гамарника сообщила в...

Дело спланировали, но за ситуацией не следили. В столице задержали ребят, которые по деталям разбирали чужой БМВ. Жительница дома на улице Гамарника сообщила в милицию, что несколько парней пытаются снять запчасти с машины. И действительно, правоохранители застали молодых людей как раз за работой и взяли на месте преступления. Подозреваемых пятеро, их возраст от 18 до 22 лет.К тому же в гараже одного из подозреваемых оперативники нашли разные автомобильные инструменты и технику. Не исключено, что приятели могут быть причастны к другим кражам.