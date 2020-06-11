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Пролить свет на загадочное исчезновение денег помогли кадры видеонаблюдения

11.06.2020 18:54 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В милицию обратилась хозяйка дома в поселке Тарасово. Ее волновал тот факт, что из коттеджа уже на протяжении трех месяцев пропадают сбережения. Женщина считала, что домочадцы не могли приложить руку к этому делу - ни муж, ни дети, ни домработница. Особенно, если учесть тот факт, что гувернантка работала в семье уже 15 лет. Однако правоохранители все же посоветовали владелице тайно установить в жилище камеру слежения. 
 
 
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В милицию обратилась хозяйка дома в поселке Тарасово. Ее волновал тот факт, что из коттеджа уже на протяжении трех месяцев пропадают сбережения. Женщина считала,...
 
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