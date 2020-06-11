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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оперативность и профессионализм позволили спасти девушку Накануне около 10 часов вечера на горячую линию МЧС поступила информация о том, что некая дама стоит в проеме окна на 6 этаже одного из домов на проспекте...

Накануне около 10 часов вечера на горячую линию МЧС поступила информация о том, что некая дама стоит в проеме окна на 6 этаже одного из домов на проспекте Независимости. Времени у работников МЧС было в обрез. Однако специалисты успели приехать и привести в рабочее положение так называемый куб жизни.Куб жизни - это пневматическая спасательная подушка, на которую в итоге и спрыгнула девушка. Причина ее поведения выясняется. По одной, неподтвержденной версии, она могла находиться под действием психостимулирующих веществ. Предварительно, она во время прыжка не пострадала.