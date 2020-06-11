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Оперативность и профессионализм позволили спасти девушку
11.06.2020 19:08 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНакануне около 10 часов вечера на горячую линию МЧС поступила информация о том, что некая дама стоит в проеме окна на 6 этаже одного из домов на проспекте Независимости. Времени у работников МЧС было в обрез. Однако специалисты успели приехать и привести в рабочее положение так называемый куб жизни.
Куб жизни - это пневматическая спасательная подушка, на которую в итоге и спрыгнула девушка. Причина ее поведения выясняется. По одной, неподтвержденной версии, она могла находиться под действием психостимулирующих веществ. Предварительно, она во время прыжка не пострадала.
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Накануне около 10 часов вечера на горячую линию МЧС поступила информация о том, что некая дама стоит в проеме окна на 6 этаже одного из домов на проспекте...
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