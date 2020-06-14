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В Дубровно вскоре появиться площадка для мини-футбола

14.06.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно вскоре появиться площадка для мини-футбола

В рамках социального проекта «Bonfesto-детям», который реализуется Туровским молочным комбинатом совместно с Белорусской федерацией футбола и местными органами власти на протяжении 2018-2022 г. планируется ввести в эксплуатацию 78 мини-футбольных площадок.


В Дубровно вскоре появиться площадка для мини-футбола

Целью данного проекта является создание условий для занятий футболом юных белорусов, привитие любви к этой командной игре, формирование целе­устремленности, силы воли, требовательности к себе, терпения и взаимовыручки.

Очередным городом на карте общественно полезного проекта «Bonfesto-детям» стал г.Дубровно. На стадионе средней школы №2 вскоре появится новая футбольная мини-площадка с искусственным покрытием, воротами и ограждением. Она будет соответ­ствовать самым современным требованиям.


В Дубровно вскоре появиться площадка для мини-футбола

Кстати, такая же площадка была построена на городском стадионе к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2017».

Чтобы стать участником проекта, Дубровенский район вышел с просьбой на Белорусскую федерацию футбола, подготовил необходимые документы. Согласно договору федерация футбола предоставляет на безвозмездной основе искусственное травяное покрытие, Туровский молочный комбинат — ограждение для мини-площадки.


В Дубровно вскоре появиться площадка для мини-футбола

Совместными усилиями представителей ОАО «Дубровенский льнозавод», ДРСУ №108, УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», ГП «Дубровенское ПМС», ОАО «Дубровенский райагросервис», учителей физической культуры городских школ, педагогов СДЮШОР и сотрудников ФСК площадка для укладки газона уже подготовлена. На днях представители Туровского молочного комбината привезут ограждение. В ближайшее время строительство нового спортивного объекта вступит в финальную фазу. А у дубровенцев появится еще одна возможность приобщиться к здоровому образу жизни и провести время с пользой.

 Светлана Шурпакова.

 
 
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В рамках социального проекта «Bonfesto-детям», который реализуется Туровским молочным комбинатом совместно с Белорусской федерацией футбола и местными органами...
 
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