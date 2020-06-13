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В Витебской области с начала года рекультивировали 18 сельских мини-полигонов ТКО

13.06.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Витебской области с начала года рекультивировали 18 сельских мини-полигонов ТКО

В Витебской области с начала года рекультивировали 18 мини-полигонов ТКО, расположенных в сельской местности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Планомерная работа по закрытию сельских мини-полигонов проводится во всех районах области. Всего в этом году в соответствии с областным планом мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в регионе запланировано рекультивировать 53 мини-полигона — почти половину от эксплуатировавшихся на начало года.

Все объекты захоронения ТКО находятся под надзором специалистов ведомства. За январь — май было проведено 403 контрольных мероприятия. Выявлено 676 нарушений правил эксплуатации полигонов и мини-полигонов твердых коммунальных отходов, 288 случаев захоронения вторичных материальных ресурсов. По результатам установленных нарушений направлены 38 информационных писем, составлены 52 протокола об административных правонарушениях, на виновных наложено Br13,7 тыс. штрафов.

Например, были выявлены факты нарушения порядка учета отходов на полигонах ТКО в Браславе, Верхнедвинске, Глубоком, Ушачах. Отсутствовало ограждение по контуру объектов на мини-полигонах Городокского, Докшицкого, Миорского, Россонского, Сенненского, Толочинского районов, на полигонах ТКО Браслава, Бешенковичей, Городка, Миор, Сенно, Толочина, Ушачей, Шарковщины.

По материалам БелТА

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области с начала года рекультивировали 18 мини-полигонов ТКО, расположенных в сельской местности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном
 
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