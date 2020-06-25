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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 48-летняя минчанка нашла в банке чужую сумку и присвоила ее Погасила кредит и накупила продуктов. Как подарок судьбы восприняла ситуацию, произошедшую с ней, 48-летняя минчанка. В банке женщина нашла чужую сумку и присвоила...

Погасила кредит и накупила продуктов. Как подарок судьбы восприняла ситуацию, произошедшую с ней, 48-летняя минчанка. В банке женщина нашла чужую сумку и присвоила ее себе. Внутри находилось 1800 рублей и 2400 долларов. Валюту дама оставила себе, а вот рублями распорядилась по собственному усмотрению - рассчиталась с банком за кредит и закупилась продуктами. Но, как выяснилось, радость женщины оказалось преждевременной, позже за находкой к ней пришли оперативники.