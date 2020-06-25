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48-летняя минчанка нашла в банке чужую сумку и присвоила ее
25.06.2020 19:50 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПогасила кредит и накупила продуктов. Как подарок судьбы восприняла ситуацию, произошедшую с ней, 48-летняя минчанка. В банке женщина нашла чужую сумку и присвоила ее себе. Внутри находилось 1800 рублей и 2400 долларов. Валюту дама оставила себе, а вот рублями распорядилась по собственному усмотрению - рассчиталась с банком за кредит и закупилась продуктами. Но, как выяснилось, радость женщины оказалось преждевременной, позже за находкой к ней пришли оперативники.
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Погасила кредит и накупила продуктов. Как подарок судьбы восприняла ситуацию, произошедшую с ней, 48-летняя минчанка. В банке женщина нашла чужую сумку и присвоила...
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