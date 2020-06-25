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Что известно на сегодняшний день по поводу ситуации с водой в нескольких районах Минска
25.06.2020 18:54 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTГенпрокуратура начала проверку по поводу ситуации с водой в нескольких районах Минска. Напомним, накануне стали поступать сообщения от жильцов, что воду невозможно использовать - ни пить, ни приготовить еду, ни принять душ. Также люди жалуются на неприятный запах. С этой проблемой столкнулись жильцы Фрунзенского и Московского районов столицы. С вечера был организован подвоз питьевой воды. МЧС опубликовало карту мест, где ее можно набрать. Люди выстроились в очереди как возле привозных цистерн, так и в магазинах. Отметим, что накануне в Водоканале говорили о том, что вода в системе соответствует качеству, уже позже стало известно, что пить ее нельзя.
Сообщается, что к медикам обратились 15 человек
Они связывали свои недомогания с ухудшением воды. Трое госпитализированы для обследования. Что известно о ситуации на сегодняшний день - следующий материал.
Рассказывает Александр Камович: Первые сообщения о том, что с водой что-то не то, стали поступать в городские службы накануне утром. Когда к полудню ситуация уже приняла массовый характер, к работе подключились специалисты. Люди жаловались на резкий неприятный запах воды и ее мутность. Проблемы с качеством начались более чем в 2 тысячах домов в Московском и Фрунзенском районах. Эксперты взяли пробы. Сказать однозначно, по какой причине вода стала непригодной ни для питья, ни для каких-то бытовых целей, пока никто не может.
В Водоканале отметили, что накануне были проведены все работы, чтобы заместить плохую воду нормальной
Сегодня среди основных задач слить испорченную воду из системы. Людям советуют какое-то время спускать ее, обещают не взымать плату за этот объем. Для жителей Московского и Фрунзенского районов организован подвоз воды. Помогают и МЧС. Отметим, что в социальных сетях стали появляется сообщения о якобы кожных реакциях на такую воду. Медики отметили, что ситуацию держат на контроле. Тем не менее, пока использовать эту воду специалисты не рекомендуют.
Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска: "К врачам обратились 15 человек. Они связывали свои недомогания с ухудшением воды. Трое госпитализированы для обследования, одна женщина с подозрением на аппендицит".
Ситуацию на контроле держит и Генпрокуратура. Создана рабочая комиссия, которая призвана разобраться в ситуации.
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Генпрокуратура начала проверку по поводу ситуации с водой в нескольких районах Минска. Напомним, накануне стали поступать сообщения от жильцов, что воду...
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