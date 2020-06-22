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«В детстве ездил на поезде к бабушке». Репортаж с первого дня подачи документов в колледж железнодорожного транспорта

22.06.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

«В детстве ездил на поезде к бабушке». Репортаж с первого дня подачи документов в колледж железнодорожного транспорта

Близнецы Илья и Кирилл Поляковы – из династии железнодорожников

…В понедельник Леша Мизилин проснулся на рассвете: парень намеревался ехать из родного Жлобина поступать в Минск. С выбором будущей профессии и местом учебы определился уже давно: юноша хочет стать проводником пассажирского вагона, а исполнять заветную мечту отправился в Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича.

В первый день приемной кампании в учреждении довольно оживленно: к двум часам пополудни здесь приняли уже 15 заявлений. Можно не сомневаться: те, кто не стал откладывать поступление в долгий ящик, явно мотивированы на выбранную профессию. Алексей – не исключение:

– Железной дорогой начал грезить еще в детстве, когда ездил на поезде к бабушке в деревню. Хотел подавать документы на помощника машиниста, однако подкачал средний балл документа об окончании девяти классов. Он у меня 6,5, а в прошлом году проходной был 7,9. К тому же есть проблемы со зрением.

Поддержать сына приехала и его мама Евгения Сергеевна:

– Алеша у меня мальчик творческий – умеет играть на аккордеоне.

– Превосходно! Нам такие очень нужны, – радуется директор колледжа Андрей Стригельский.

Что больше всего волнует абитуриентов и их родителей?

Среди вопросов, которые чаще всего задают приемной комиссии, лидируют: гарантировано ли первое рабочее место, где можно продолжить обучение после колледжа, на какую зарплату можно рассчитывать после учебы, предоставит ли учебное заведение место в общежитии.

Все поступающие заходят в кабинет приемной комиссии в масках, родителей просят подождать в коридоре – таковы требования в связи с эпидемиологической ситуацией.

Следом за Алексеем в этот кабинет направляются братья-близнецы – Илья и Кирилл Поляковы. Парни при­ехали покорять столицу из агрогородка Крулевщизна Докшицкого района. Юношей сопровождает мама Олеся Николаевна:

– На поступлении сыновей в вуз не настаивала. Самое главное – чтобы дело было им по душе. К тому же у нас в семье много родных, работавших на железной дороге.

У парней довольно высокие средние баллы аттестата, но, чтобы перестраховаться, они решают заключить договор о целевой подготовке.

– Только имейте в виду, что целевики отрабатывают по распределению не один год, а два, – предупреждает директор колледжа.

В этом году в учебном заведении начнут готовить машинистов электропоездов для метрополитена на базе среднего образования. Андрей Стригельский вводит в курс дела:

– Планируем набрать группу из 27 человек – именно такой заказ поступил от минской подземки. С открытием третьей линии метро возрастает потребность в машинистах. Нескольких преподавателей спецдисциплин отправили на стажировку в метрополитен. В будущем для подготовки учащихся планируем привлекать машинистов-инструкторов, откроем специализированный кабинет, где для наглядности будут использоваться образцы узлов и деталей электрооборудования, схемы и плакаты.

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Теги: Минск
 
 
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…В понедельник Леша Мизилин проснулся на рассвете: парень намеревался ехать из родного Жлобина поступать в Минск. С выбором будущей профессии
 
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  • «В детстве ездил на поезде к бабушке». Репортаж с первого дня подачи документов в колледж железнодорожного транспорта 09:04, Новости Докшицы
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