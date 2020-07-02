ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нарушение в сфере закупок. Коррупционная схема на станкостроительном заводе

02.07.2020 19:10 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые – два родственника, считается, что именно они разработали схему поставок на завод комплектующих узлов к станкам. 
При этом фигуранты умышленно завысили закупочную стоимость, используя цепочку посредников.  Сколько удалось заработать на криминальной схеме? Итоги проверки узнал Владимир Королев.
Коррупционная схема была выявлена в деятельности Станкостроительного завода имени Кирова. На предприятии вскрыли серьезные нарушения в сфере госзакупок. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере. 
По версии правоохранителей, родственники разработали схему с закупками, которая приносила тандему немалую прибыль за счет предприятия. 
Сейчас милиция устанавливает других участников аферы. Не исключено, что это не единственная подобная сделка фигурантов. Правоохранители проверяют подозреваемых и на причастность к иным экономическим преступлениям. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые – два...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Забыла закрыть машину и лишилась 7 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика