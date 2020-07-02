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Нарушение в сфере закупок. Коррупционная схема на станкостроительном заводе
02.07.2020 19:10 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые – два родственника, считается, что именно они разработали схему поставок на завод комплектующих узлов к станкам.
При этом фигуранты умышленно завысили закупочную стоимость, используя цепочку посредников. Сколько удалось заработать на криминальной схеме? Итоги проверки узнал Владимир Королев.
Коррупционная схема была выявлена в деятельности Станкостроительного завода имени Кирова. На предприятии вскрыли серьезные нарушения в сфере госзакупок. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере.
По версии правоохранителей, родственники разработали схему с закупками, которая приносила тандему немалую прибыль за счет предприятия.
Сейчас милиция устанавливает других участников аферы. Не исключено, что это не единственная подобная сделка фигурантов. Правоохранители проверяют подозреваемых и на причастность к иным экономическим преступлениям.
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Нарушение в сфере закупок: в Минске бойцы БЭП и сотрудники прокуратуры выявили коррупционную схему на станкостроительном заводе. Подозреваемые – два...
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