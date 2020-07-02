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МВД сообщает, что в Витебске задержан парень, подозреваемый в педофилии

02.07.2020 18:56 — | БT  
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Источник материала: БT

МВД сообщает, что в Витебске задержан парень, подозреваемый в педофилии, а также изготовлении порно. Установлено, что юноше всего 20 лет, официально он нигде не работает, а ранее был судим по наркостатье. Оперативники изъяли у  молодого человека мобильный телефон и компьютеры. Экспертиза гаджетов показала, что их владелец совершал развратные действия в отношении подростков, а также изготавливал и распространял порно с участием малолетних девочек. Известно, что подозреваемый с июня 2019 по апрель 2020 года регулярно вступал в половую связь с 15-летней девушкой. С другими жертвами парень знакомился в соцсетях. Флиртуя с детьми из различных регионов страны, он склонял их к интиму. 
 
Теги: Витебск
 
 
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МВД сообщает, что в Витебске задержан парень, подозреваемый в педофилии, а также изготовлении порно. Установлено, что юноше всего 20 лет, официально он нигде не...
 
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