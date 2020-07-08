ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе

08.07.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе

Дубровенский льнозавод — одно из крупнейших предприятий по выработке льноволокна в стране и основный производитель льна в Витебской области. Последние два десятилетия завод динамично развивается и входит в список лидеров по объемам выпускаемой продукции в стране. Добиться таких результатов удалось за счет модернизации производства и укрепления материально-технической базы.


С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе


С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе


С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе

Акт ввода в эксплуатацию нового склада для хранения льнотресты сегодня торжественно подписали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов, директор предприятия Анатолий Босенков и руководитель подрядной строительной организации «Васлес» Сергей Кокиц.
До этого на предприятии имелось три шахи вместимостью 2,5 тыс. тонн каждая. Этого было недостаточно, ведь ежегодно в среднем завод заготавливает 12 тыс. тонн льнотресты. Часть урожая вынуждены были хранить в неприспособленных условиях. Неслучайно правительством было принято решение о строительстве нового помещения с привлечением льготного кредита и за счет собственных средств предприятия. Дубровенский льнозавод был включен в бизнес-план по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция сырьевого двора со строительством шахи». Новый склад размером 144 м на 24 м построен за счет кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь и собственных средств предприятия. Общая стоимость составила 2,1 млн рублей.

— Все это делается для того, чтобы в конечном итоге получить выше добавленную стоимость с продукции, — отметил Николай Шерстнев. — Останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно двигаться в углубленную переработку. У нас непочатый край работы. Мы практически не занимаемся льносеменами — не делаем из него готовый продукт. Сегодня нужно подумать, что можно использовать в медицинской, пищевой промышленности. Нужно найти хорошие интересные проекты. И мы дадим новый толчок в развитии экономики Дубровенского льнозавода.


С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе


С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе

Глава области подчеркнул, что цель его визита — не просто перерезать красную ленточку, а нацелить коллектив на новые проекты и шаги. Для того, чтобы производство здесь стало не просто лучшим, а самым совершенным технологически, самым высокоокупаемым.
— К сентябрю Вы вместе со специалистами найдете решения, изучив лучший мировой опыт, — обратился к директору льнозавода Анатолию Босенкову Николай Шерстнев. — Безусловно, с учетом потребностей рынка, дальнейших перспектив.

Ольга ЛЕБЕДЕВА. Фото автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дубровенский льнозавод — одно из крупнейших предприятий по выработке льноволокна в стране и основный производитель льна в Витебской области. Последние
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика