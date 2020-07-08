С участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева открыли новый сырьевой склад на Дубровенском льнозаводе

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дубровенский льнозавод — одно из крупнейших предприятий по выработке льноволокна в стране и основный производитель льна в Витебской области. Последние два десятилетия завод динамично развивается и входит в список лидеров по объемам выпускаемой продукции в стране. Добиться таких результатов удалось за счет модернизации производства и укрепления материально-технической базы.



















Акт ввода в эксплуатацию нового склада для хранения льнотресты сегодня торжественно подписали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов, директор предприятия Анатолий Босенков и руководитель подрядной строительной организации «Васлес» Сергей Кокиц.

До этого на предприятии имелось три шахи вместимостью 2,5 тыс. тонн каждая. Этого было недостаточно, ведь ежегодно в среднем завод заготавливает 12 тыс. тонн льнотресты. Часть урожая вынуждены были хранить в неприспособленных условиях. Неслучайно правительством было принято решение о строительстве нового помещения с привлечением льготного кредита и за счет собственных средств предприятия. Дубровенский льнозавод был включен в бизнес-план по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция сырьевого двора со строительством шахи». Новый склад размером 144 м на 24 м построен за счет кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь и собственных средств предприятия. Общая стоимость составила 2,1 млн рублей.

— Все это делается для того, чтобы в конечном итоге получить выше добавленную стоимость с продукции, — отметил Николай Шерстнев. — Останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно двигаться в углубленную переработку. У нас непочатый край работы. Мы практически не занимаемся льносеменами — не делаем из него готовый продукт. Сегодня нужно подумать, что можно использовать в медицинской, пищевой промышленности. Нужно найти хорошие интересные проекты. И мы дадим новый толчок в развитии экономики Дубровенского льнозавода.













Глава области подчеркнул, что цель его визита — не просто перерезать красную ленточку, а нацелить коллектив на новые проекты и шаги. Для того, чтобы производство здесь стало не просто лучшим, а самым совершенным технологически, самым высокоокупаемым.

— К сентябрю Вы вместе со специалистами найдете решения, изучив лучший мировой опыт, — обратился к директору льнозавода Анатолию Босенкову Николай Шерстнев. — Безусловно, с учетом потребностей рынка, дальнейших перспектив.

Ольга ЛЕБЕДЕВА. Фото автора.