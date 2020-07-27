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С поличным Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совбеза - задержали сотрудники КГБ в апреле прошлого года

Выгода действительно была внушительной

По уголовному делу в общей сложности проходили 8 должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и 8 представителей коммерческих структур

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В громком судебном процессе по делу Втюрина и банкиров поставил точку Верховный суд Коррупция - именно в этом суть обвинения. Дело в том, что при закупках коммуникационного оборудования должностные лица отдавали предпочтение определенным...

Коррупция - именно в этом суть обвинения. Дело в том, что при закупках коммуникационного оборудования должностные лица отдавали предпочтение определенным компаниям. Кого-то обвиняли в получении, а кого-то - в даче взятки. Основной фигурант процесса - бывший заместитель госсекретарь Совбеза Андрей Втюрин. Ему назначено 12 лет заключения в условиях усиленного режима. Кроме того, экс-чиновник лишен звания "полковник запаса".Остальные обвиняемые получили от штрафа до 7,5 лет лишения свободы. О небезызвестных личностях и их известных преступлениях - в следующем материале.Чиновник получил взятку от российского бизнесмена за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для определенного учреждения. Сумма вознаграждения порядка 150 тыс. долларов. Сделка проходила под наблюдением спецслужб. А сегодня Верховный суд огласил свой вердикт по коррупционному преступлению. Основной фигурант - именно Втюрин. Он получил самый большой срок - 12 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Кроме того, бывший чиновник лишен звания «полковник запаса». Всего же в деле 16 обвиняемых. По версии следствия, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования, а другие - давали вознаграждения за возможность заключить выгодную сделку.По уголовному делу только у взяткополучателей изъято свыше полутора миллиона долларов, в том числе и в облигациях, 62 тысячи евро и более килограмма золота. Среди обвиняемых, которые получали вознаграждение, - бывший гендиректор компании «Белтелеком» Сергей Сиводедов. Его приговорили к 7 годам заключения за получения взяток почти на полмиллиона долларов. Еще две известные персоны - председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович и замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный - на двоих у мужчин взяток почти на 900 тысяч долларов. Наказание – 7,5 лет лишения свободы, но уже на каждого. А вот начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игоря Кудасова освободили от наказания за истечением срока давности.Соответственно, если одни получали взятки за создание условий для заключения выгодных контрактов, другие несли деньги по кабинетам. В их числе и два гражданина России. У взяткодателей сроки скромнее - от 2 до 4 лет лишения свободы. Суд по этой коррупционной истории длился дольше 4 месяцев. Материалы дела составляют почти 50 томов.