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Несколько крупных сбытчиков наркотиков оказались в поле зрения милиции

27.07.2020 10:14 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Покупателям дилеры могли предложить широкий спектр дурманов – ЛСД, марихуана, гашиш или мефедрон.  В ГУВД, говорят, эта команда работала традиционно через закладки, не забывали о конспирации. И все же скрыться от внимания оперативников не удалось. Сначала наркоконтроль вышел на двоих товарищей, их задержали во Фрунзенском районе столицы. При себе, дома и в тайниках они хранили 50 марок, пропитанных ЛСД, 16 граммов гашиша, еще более 200 граммов марихуаны и 4 грамма мефедрона. Один из фигурантов являлся администратором интернет-площадки по продаже наркотиков. Вскоре милиция вышла еще на одного сотрудника торговой точки. И у него также нашли гашиш - более 9 граммов, и мефедрон. Все трое фигурантов задержаны, в отношении парней возбуждены уголовные дела - часть 3 статьи 328. 
 
 
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Покупателям дилеры могли предложить широкий спектр дурманов – ЛСД, марихуана, гашиш или мефедрон.  В ГУВД, говорят, эта команда работала традиционно через...
 
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