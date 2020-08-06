В Дубровно открыли обновленный памятник жертвам холокоста

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Жертвами нацизма в годы Великой Отечественной войны в Дубровно стали около 2 т. евреев. Их останки были захоронены в общей могиле за фабричным двором Дубровенского льнозавода.

На месте расстрела евреев в середине 1950-х годов был установлен памятник, построенный по инициативе депутата Дубровенского горсовета Хасина, семья которого погибла в этом месте.

В 2010 году благодаря дубровенцу Юрию Нирману, чьи близкие также были расстреляны в гетто, было установлено и нанесено на плиты более 300 фамилий погибших евреев в городе Дубровно.













Инициатором капитального ремонта и переноса памятного знака стал Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин во главе с председателем Владимиром Черницким. Реализовать проект помогли семья Лазарус из Англии и семья Клеттер из США, которые реконструируют такие памятники по всей Беларуси.

В торжественном митинге приняли участие заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной организации общественного объединения «Белая Русь» Светлана Рыжанская, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Дударева, руководитель Объединения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин, главный раввин объединения иудейских религиозных общин в Республике Беларусь Шнеор Дойч, представители общественных организаций, местные жители.



















Светлана Рыжанская напомнила о трагических событиях военных лет.

—В Дубровно есть семьи, где геноцид уничтожил практически всех. С этим памятником связаны конкретные имена — имена дубровенцев, которые погибли от рук нацистов. Их прерванные жизни — большая потеря для нас, для города Дубровно, для Беларуси, — отметила Светлана Рыжанская. — Нельзя забывать эту ужасную страницу истории под названием холокост. Она должна напоминать всем нам, особенно молодежи, как далеко можно зайти в ненависти. Нельзя допустить повторения такого зла ни в чьем отношении.

Светлана Рыжанская выразила признательность за усиление по сохранению памяти о холокосте руководителю Союза еврейских общественных объединений и общин Владимиру Черницкому, семьям Лазарус и Клеттер. Слова благодарности звучали и в адрес директора Дубровенского льнозавода Анатолия Босенкова, который создал музейную комнату в память людей, погибших здесь.













Слова благодарности руководству района и всем дубровенцам за сохранение памяти об ужасных событиях военных лет выразил Владимир Малинкин.

—Это надежда на то, что мы все будем жить в толерантном обществе, в котором не будет места национальной розни и ненависти. Уничтожение одного человека — это уничтожение мира, — подчеркнул он.

Присутствующие почтили память трагически погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику жертвам фашизма.

К слову, благоустройство памятника в Дубровно будет продолжено.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

Фото автора.