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Неправильная парковка - разбитое стекло иномарки

06.08.2020 19:08 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась минчанка, которая сообщила, что приехав в гости к матери, на утро обнаружила повреждения на своей Skoda. Правоохранители установили, что авто было припарковано возле одного из подъездов, где накануне шумела компания.

 
 
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История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась...
 
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