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Неправильная парковка - разбитое стекло иномарки
06.08.2020 19:08 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTИстория с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась минчанка, которая сообщила, что приехав в гости к матери, на утро обнаружила повреждения на своей Skoda. Правоохранители установили, что авто было припарковано возле одного из подъездов, где накануне шумела компания.
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История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась...
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