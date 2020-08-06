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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неправильная парковка - разбитое стекло иномарки История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась...

История с неправильной парковой закончилась весьма неожиданно для автолюбительницы из столицы - на лобовое стекло машины прилетела рюмка. В милицию обратилась минчанка, которая сообщила, что приехав в гости к матери, на утро обнаружила повреждения на своей Skoda. Правоохранители установили, что авто было припарковано возле одного из подъездов, где накануне шумела компания.