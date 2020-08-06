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В столице задержали серийного жулика, который на протяжении полугода угонял чужие велосипеды

06.08.2020 19:08 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В свободное от работы время ходил по подъездам и присматривал велосипеды.  В столице задержали серийного жулика, который на протяжении полугода угонял чужие байки. Что примечательно, мужчина официально работал программистом на одном из минских предприятий, но по заявлениям подозреваемого, хотел подзаработать еще. Установлено, что "жертву" мужчина выслеживал заранее: наблюдал за тем, где оставляют свой двухколесный транспорт минчане, фотографировал его и размещал на одном из интернет-порталов с предложение о продаже. 

Когда находились потенциальные покупатели, мужчина возвращался на место и привычным для него способом похищал велосипед. Подробности - у Александра Камовича. 

 
 
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В свободное от работы время ходил по подъездам и присматривал велосипеды.  В столице задержали серийного жулика, который на протяжении полугода угонял чужие...
 
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