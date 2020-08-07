В ОАО «Барсучанка» вручили Благодарности лучшим хлеборобам

Источник материала: Новости Докшицы

Лучшим хлеборобам ОАО «Барсучанка» на этой неделе вручили Благодарности республиканского и областного комитетов профсоюза работников АПК.

Для того чтобы подчеркнуть торжественность момента, необязательно нужен специально украшенный зал. В урочище “Наддатки” ОАО “Барсучанка», куда для чествования хлеборобов приехали председатель республиканского комитета профсоюза работников АПК Василий Хватик, председатель областного комитета профсоюза работников АПК Татьяна Ерёма, первый заместитель председателя райисполкома Наталья Воробьева, председатель РА профсоюзов Ядвига Шульгат, председатель РК профсоюза работников АПК Василий Васюкович, создать праздничное настроение помогла вокальная группа Докшицкого автоклуба. Самые теплые слова звучали в адрес механизаторов и водителей хозяйства – представителей многотысячной армии тружеников полей, благодаря чьей ежедневной нелегкой работе на нашем столе всегда есть свежий хлеб.

Василий Хватик вручил Благодарности республиканского комитета профсоюза работников АПК Ивану Олехновичу, Владимиру Андриевскому и Дмитрию Кухто, в своем выступлении пожелал всем хлеборобам крепкого здоровья, успехов и достойной зарплаты.

Благодарности областного комитета профсоюза работников АПК были вручены Юрию Козелу и Леониду Жизневскому. Также лучшие работники получили денежные премии и памятные сувениры.

— Не каждый выдержит и не каждый сумеет работать так, как работаете вы. Ваше хозяйство задало темп всему району, поэтому мы приехали именно к вам. Так держать! Мы же со своей стороны будем Вас поддерживать, помогать, если понадобится – защищать, – отметила Татьяна Ерёма.

Гости поинтересовались насущными делами, условиями труда и уровнем зарплаты работников.

– Мы должны по средней зарплате стремиться дальше, при этом вовремя выплачивать заработанное, – подчеркнул в разговоре Василий Хватик.

Директор сельхозпредприятия Сергей Москаленок выразил уверенность, что добросовестный труд работников хозяйства по итогам уборочной кампании еще не раз будет отмечен на районном, а возможно, и на областном уровне.

Петр РОМЫСЛОВ.

Фото Александра ВОРОНКОВИЧА.