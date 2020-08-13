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Сотрудники МЧС пришли на помощь ребенку в Минске

13.08.2020 20:32 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Нога мальчика застряла в велосипеде. Инцидент случился на улице Семенова. Оказалось, что 4-летний ребенок засунул  ногу между педалью и рамой велосипеда, а достать уже не смог. С помощью специального инструмента спасатели вызволили малыша. Он не пострадал.

 
 
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Нога мальчика застряла в велосипеде. Инцидент случился на улице Семенова. Оказалось, что 4-летний ребенок засунул  ногу между педалью и рамой велосипеда, а достать...
 
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