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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о кражах, разбоях и бандитизме в Минске и Минском районе

13.08.2020 20:32 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет о грабителях в том числе ювелирного магазина "Яхонт". Как сообщает СК, преступная группировка орудовала с 2014 по 2019 год. За это время банда успела совершить 3 кражи и 5 разбойных налетов. Общий ущерб составил более миллиона 300 тысяч рублей. Задержаны трое мужчин. Напомним, разбойное нападение на "Яхонт" произошло 17 августа прошлого года средь бела дня. Около полудня двое ныне известных - это мужчины 37и и 38 - наведались в торговый зал под видом клиентов. Продавца обезвредили с помощью газового баллончика и наручников. Подельникам удалось вынести ювелирки на сумму почти миллион 200 тысяч рублей. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого - 44-летнего мужчину. Сообщается, что он вместе с сообщником, который проходит по делу "Яхонта", совершили очередной набег уже на частный дом в Минске. Последний же, как установили следователи, является лидером группы. Всего за участниками преступного сообщества насчитывается 3 кражи и 5 разбойных нападений.


Общий ущерб от всех налетов и краж составил более миллиона 300 тысяч рублей


Потерпевшими признаны 15 человек. В зависимости от роли подозреваемым предъявлены обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса. Это разбой, бандитизм, хищение боеприпасов, кража в особо крупном размере, а также приготовление и покушение на кражу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о грабителях в том числе ювелирного магазина "Яхонт". Как сообщает СК, преступная группировка орудовала с 2014 по 2019 год. За это время банда успела совершить...
 
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