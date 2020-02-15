ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной

Источник материала: Полымя

Лен для Беларуси – не только традиционная, но и старейшая сельскохозяйственная культура. Он одевал и согревал белорусов многие века. Поэтому отнюдь не случайно цветки льна вплетены в национальный герб страны и герб Кореличского района.





Основные потребители продукции предприятия – РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Гронитекс». По словам начальника производства Лилии Чечётко, в 2019 году на предприятии произведено 1955 тонн льноволокна, в том числе 535 тонн длинного и 1420 тонн короткого. В Оршу отправлено 811 тонн льноволокна, в том числе длинного 486 тонн. На «Гронитекс» отгружено 715 тонн. «Кореличи-Лён» успешно экспортирует продукцию и за рубеж: в Китай и Россию. Всего отправлено за границу 328 тонн северного шелка.





Экономист предприятия Галина Болзан отмечает, что 2019 год стал для предприятия финансово успешным. Прибыль от реализации продукции составила 46 тысяч рублей, чистая прибыль — 1421 тысячу рублей. Это поможет предприятию успешно провести посевную кампанию 2020 года. В планах приобретение новой техники для возделывания льна. На эти цели будет направлено около 500 тысяч рублей.





Есть на предприятии место и творчеству. Благодаря председателю профкома Наталье Досько здесь появилась традиция устраивать конкурсы поделок изо льна, обмениваться подарками из собственной продукции. Например, сегодня коллектив льнозавода радует белорусская красавица Ульяна – кукла изо льна, созданная талантливыми руками тракториста Сергея Липского и одетая в льняное платье от работников швейного цеха.

Елизавета АЙКЯН

Фото автора и Марины КОЗЛОВИЧ