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ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной

15.02.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лен для Беларуси – не только традиционная, но и старейшая сельскохозяйственная культура. Он одевал и согревал белорусов многие века. Поэтому отнюдь не случайно цветки льна вплетены в национальный герб страны и герб Кореличского района.

ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной

Оператор линии мяльно-трепального агрегата Оксана Луговская

Основные потребители продукции предприятия – РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Гронитекс». По словам начальника производства Лилии Чечётко, в 2019 году на предприятии произведено 1955 тонн льноволокна, в том числе 535 тонн длинного и 1420 тонн короткого. В Оршу отправлено 811 тонн льноволокна, в том числе длинного 486 тонн. На «Гронитекс» отгружено 715 тонн. «Кореличи-Лён» успешно экспортирует продукцию и за рубеж: в Китай и Россию. Всего отправлено за границу 328 тонн северного шелка.

ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной

Экономист предприятия Галина Болзан отмечает, что 2019 год стал для предприятия финансово успешным. Прибыль от реализации продукции составила 46 тысяч рублей, чистая прибыль — 1421 тысячу рублей. Это поможет предприятию успешно провести посевную кампанию 2020 года. В планах приобретение новой техники для возделывания льна. На эти цели будет направлено около 500 тысяч рублей.

ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной

Есть на предприятии место и творчеству. Благодаря председателю профкома Наталье Досько здесь появилась традиция устраивать конкурсы поделок изо льна, обмениваться подарками из собственной продукции. Например, сегодня коллектив льнозавода радует белорусская красавица Ульяна – кукла изо льна, созданная талантливыми руками тракториста Сергея Липского и одетая в льняное платье от работников швейного цеха.

Елизавета АЙКЯН
Фото автора и Марины КОЗЛОВИЧ

 
 
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Лен для Беларуси – не только традиционная, но и старейшая сельскохозяйственная культура. Он одевал и согревал белорусов многие века. Поэтому
 
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