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ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы
16.02.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Им руководит представитель «новой волны» директорского корпуса района, молодой и амбициозный Дмитрий Викторович Шпаковский, прошедший здесь без малого за двадцать лет путь от рядового бригадира до руководителя. Ему удалось главное: создать вокруг себя коллектив единомышленников, профессионалов, способных решать сложные производственные задачи. Одну из них, пожалуй, самую главную для экономики хозяйства, в «Плещицах» решили, выведя хозяйство из-под экономических санкций, появившихся в силу разных причин, в большинстве своем объективных. Не нужно только думать, что дальше все пошло как по мановению волшебной палочки. Отнюдь. По сути, сейчас хозяйство переживает период становления со всеми его сложностями и издержками. А потому прозвучавшая на отчетном собрании коллектива фраза «2019 год завершен со стабильными показателями» вполне может считаться ключевой: как известно, после стабилизации чаще всего начинается рост.
Собрание прошло в минувшую пятницу в местном Доме культуры, где с отчетами о результатах прошлого года выступили главные специалисты – заместитель директора по
Все так, но руководители оценивают эти результаты достаточно сдержанно: молока реализовали на 923 тонны больше прошлогоднего, но сортом «экстра» лишь 87 процентов – меньше прошлогоднего. Да и высшим сортом продали не столько, сколько планировали. И уж совсем никуда не годится, что часть молока, пусть совсем небольшая, оказалась первого сорта. Есть над чем поработать на фермах: похоже, кое-где подзабыли положения республиканского регламента производства молока. Что ж, это тоже издержки роста, но главное – в хозяйстве знают, как ситуацию исправить. Ставку делают на профилактические мероприятия ветеринарной и зоотехнической служб, что позволит решить один из важнейших вопросов – сохранности молодняка крупного рогатого скота. Об этом в заключительном докладе на собрании Д.В. Шпаковский сказал дважды:
Надо бы вплотную заняться и производством мяса: вроде здесь показатель вполне благополучный – 101 процент к предыдущему году. Но снизились привесы среднесуточные и привесы бычков на откорме. Вывод из всего сказанного напрашивается сам собой: в принципе, животноводческая отрасль в ОАО «Плещицы» развивается в правильном направлении. Нужно только кое-где что-то подправить, что-то подремонтировать, а кое-где и подкрутить гайки. Вот увидите: результаты не заставят себя долго ждать.
Есть надежда, что нынешний год окажется более урожайным, чем прошлогодний. А то ливни минувшей весны наделали столько шкоды на местных торфяниках, что пришлось списывать в убытки едва ли не весь рапс. Тем не менее, плещицкие механизаторы, проявив себя во всей красе, смогли получить 7 621 тонну зерна после доработки, а это 114 процентов к предыдущему году. Помогла кукуруза: на 1 тысячу тонн зерна больше, чем год назад. Ну и здорово сработали по сохранности урожая и в поле, и на току, и в сушилках.
Характерная деталь: когда на общем собрании награждали передовиков, за премиями не пришли ни сварщики, ни слесари, ни станочники. Они сейчас на машинно-тракторном дворе заняты чрезвычайно важным делом, не позволяющим отвлекаться даже по торжественным случаям, – готовят технику к весенней посевной, которая, судя по всему, начнется раньше обычного. Как и во всех главных сельскохозяйственных кампаниях, механизаторы здесь – основная сила. Где как, а в «Плещицах» они всегда понимали всю выпавшую на их долю ответственность за общий успех. Понимали и понимают, а потому крайне серьезно относятся к подготовке техники к севу. Забегая вперед, скажу: можно не сомневаться, что к назначенному сроку все посевные агрегаты будут в полной готовности. И уж коли речь зашла о механизации, то необходимо отметить, что в прошлом году на обновление машинно-тракторного парка в «Плещицах» было потрачено более миллиона рублей. Куплены кормоуборочный комбайн «КВК-800-12», самоходный опрыскиватель, 2 автомобиля МАЗ и другая техника. Правда, сегодня остро стоит необходимость приобретения новых тракторов МТЗ-82 и МТЗ-1221. Но все эти проблемы со временем, конечно же, будут решены.
Такие слова директора дорогого стоят.
Юрий СКОРОХОД
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