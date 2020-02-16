ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы

16.02.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы
Недавно произошло событие, получившее широкий резонанс не только у нас в районе, но и за его пределами: 80-летний юбилей отметил Герой Социалистического Труда В.М. Горошко. Значительная часть его славной биографии связана с Плещицами, где он много лет возглавлял известный на всю страну колхоз имени Горького. Понятно, что юбиляр живо интересуется, как там сейчас идут дела, а при случае делится своим опытом с нынешними специалистами хозяйства. Так вот, без малейшей доли лукавства можно сказать: сегодня ОАО «Плещицы» находится в надежных руках.

Им руководит представитель «новой волны» директорского корпуса района, молодой и амбициозный Дмитрий Викторович Шпаковский, прошедший здесь без малого за двадцать лет путь от рядового бригадира до руководителя. Ему удалось главное: создать вокруг себя коллектив единомышленников, профессионалов, способных решать сложные производственные задачи. Одну из них, пожалуй, самую главную для экономики хозяйства, в «Плещицах» решили, выведя хозяйство из-под экономических санкций, появившихся в силу разных причин, в большинстве своем объективных. Не нужно только думать, что дальше все пошло как по мановению волшебной палочки. Отнюдь. По сути, сейчас хозяйство переживает период становления со всеми его сложностями и издержками. А потому прозвучавшая на отчетном собрании коллектива фраза «2019 год завершен со стабильными показателями» вполне может считаться ключевой: как известно, после стабилизации чаще всего начинается рост.

Собрание прошло в минувшую пятницу в местном Доме культуры, где с отчетами о результатах прошлого года выступили главные специалисты – заместитель директора по
животноводству Н.Н. Жарун, главный агроном В.Н. Богович, главный инженер П.Д. Полюхович, главный бухгалтер И.В. Полюхович. Их выступления дополнили председатель профсоюзного комитета Е.Н. Шуркало и председатель Плещицкого сельисполкома О.В. Медведь. Подвел черту начальник отдела организации производства райсельхозпрода Е.В. Карвацкий.

ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы
В общем и целом вырисовывается следующая картина: на всех участках производства люди сработали неплохо, но… нужно все-таки получше, чтобы начался упомянутый уже рост. К слову сказать, здесь большие надежды связывают со строительством молочно-товарной фермы в Горново проектной мощностью на 900 голов. Ферма по плану должна войти в строй к октябрю нынешнего года, что позволит получать результаты на уровне передовых хозяйств района. Пока же достигнут определенный рост по производству молока – 114 процентов к предыдущему году. Удой на корову составил 5 433 литра (плюс 584 литра). Выручка за молоко увеличилась на 21 процент. В бухгалтерии подсчитали, что каждая корова дала за год по 3,5 тысячи рублей. Особенно отличились животноводы на ферме в Серничках – там надоили молока на 900 тонн больше прошлогоднего.

Все так, но руководители оценивают эти результаты достаточно сдержанно: молока реализовали на 923 тонны больше прошлогоднего, но сортом «экстра» лишь 87 процентов – меньше прошлогоднего. Да и высшим сортом продали не столько, сколько планировали. И уж совсем никуда не годится, что часть молока, пусть совсем небольшая, оказалась первого сорта. Есть над чем поработать на фермах: похоже, кое-где подзабыли положения республиканского регламента производства молока. Что ж, это тоже издержки роста, но главное – в хозяйстве знают, как ситуацию исправить. Ставку делают на профилактические мероприятия ветеринарной и зоотехнической служб, что позволит решить один из важнейших вопросов – сохранности молодняка крупного рогатого скота. Об этом в заключительном докладе на собрании Д.В. Шпаковский сказал дважды:

– В 2019 году получено приплода на 159 телят больше, чем год назад. Сегодня самая главная задача всех животноводов – сохранность телят, телок, коров.

Надо бы вплотную заняться и производством мяса: вроде здесь показатель вполне благополучный – 101 процент к предыдущему году. Но снизились привесы среднесуточные и привесы бычков на откорме. Вывод из всего сказанного напрашивается сам собой: в принципе, животноводческая отрасль в ОАО «Плещицы» развивается в правильном направлении. Нужно только кое-где что-то подправить, что-то подремонтировать, а кое-где и подкрутить гайки. Вот увидите: результаты не заставят себя долго ждать.

Есть надежда, что нынешний год окажется более урожайным, чем прошлогодний. А то ливни минувшей весны наделали столько шкоды на местных торфяниках, что пришлось списывать в убытки едва ли не весь рапс. Тем не менее, плещицкие механизаторы, проявив себя во всей красе, смогли получить 7 621 тонну зерна после доработки, а это 114 процентов к предыдущему году. Помогла кукуруза: на 1 тысячу тонн зерна больше, чем год назад. Ну и здорово сработали по сохранности урожая и в поле, и на току, и в сушилках.

ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы
Не возникло особых проблем с производством кормов, о чем красноречиво говорит и вполне благополучная зимовка скота. В хозяйстве заготовили без малого 19 тысяч тонн всех видов кормов, 113 процентов к 2018 году. В том числе в траншеи и ямы заложили 22 593 тонны силоса, 24 881 тонну сенажа, 5 770 тонн зернофуража да 984 тонны сена. Остается только добавить, что в эти дни идет интенсивный вывоз на поля органических удобрений и внесение их в почву. Ставка на кукурузу себя оправдала, а значит, и в этот сезон ей будет уделено особое внимание. Впрочем, не меньше внимания здесь традиционно уделяется и многолетним травам, и люцерне, и озимым на зеленый корм.

Характерная деталь: когда на общем собрании награждали передовиков, за премиями не пришли ни сварщики, ни слесари, ни станочники. Они сейчас на машинно-тракторном дворе заняты чрезвычайно важным делом, не позволяющим отвлекаться даже по торжественным случаям, – готовят технику к весенней посевной, которая, судя по всему, начнется раньше обычного. Как и во всех главных сельскохозяйственных кампаниях, механизаторы здесь – основная сила. Где как, а в «Плещицах» они всегда понимали всю выпавшую на их долю ответственность за общий успех. Понимали и понимают, а потому крайне серьезно относятся к подготовке техники к севу. Забегая вперед, скажу: можно не сомневаться, что к назначенному сроку все посевные агрегаты будут в полной готовности. И уж коли речь зашла о механизации, то необходимо отметить, что в прошлом году на обновление машинно-тракторного парка в «Плещицах» было потрачено более миллиона рублей. Куплены кормоуборочный комбайн «КВК-800-12», самоходный опрыскиватель, 2 автомобиля МАЗ и другая техника. Правда, сегодня остро стоит необходимость приобретения новых тракторов МТЗ-82 и МТЗ-1221. Но все эти проблемы со временем, конечно же, будут решены.

– Я с уверенностью могу сказать, что коллектив механизаторов, водителей, слесарей, сварщиков, специалистов – у нас лучший в районе.

Такие слова директора дорогого стоят.

Юрий СКОРОХОД
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Недавно произошло событие, получившее широкий резонанс не только у нас в районе, но и за его пределами: 80-летний юбилей отметил Герой Социалистического Труда В.М....
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
ОАО «Кореличи-Лен» экспортирует продукцию в Китай и Россию и радует гостей уникальной льняной куклой Ульяной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Сельское хозяйство

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Сельское хозяйство)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика