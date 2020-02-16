ОАО «Плещицы»: проблемы есть. Но они решаемы

Источник материала: Полесская правда



Недавно произошло событие, получившее широкий резонанс не только у нас в районе, но и за его пределами: 80-летний юбилей отметил Герой Социалистического Труда В.М. Горошко. Значительная часть его славной биографии связана с Плещицами, где он много лет возглавлял известный на всю страну колхоз имени Горького. Понятно, что юбиляр живо интересуется, как там сейчас идут дела, а при случае делится своим опытом с нынешними специалистами хозяйства. Так вот, без малейшей доли лукавства можно сказать: сегодня ОАО «Плещицы» находится в надежных руках.

Им руководит представитель «новой волны» директорского корпуса района, молодой и амбициозный Дмитрий Викторович Шпаковский, прошедший здесь без малого за двадцать лет путь от рядового бригадира до руководителя. Ему удалось главное: создать вокруг себя коллектив единомышленников, профессионалов, способных решать сложные производственные задачи. Одну из них, пожалуй, самую главную для экономики хозяйства, в «Плещицах» решили, выведя хозяйство из-под экономических санкций, появившихся в силу разных причин, в большинстве своем объективных. Не нужно только думать, что дальше все пошло как по мановению волшебной палочки. Отнюдь. По сути, сейчас хозяйство переживает период становления со всеми его сложностями и издержками. А потому прозвучавшая на отчетном собрании коллектива фраза «2019 год завершен со стабильными показателями» вполне может считаться ключевой: как известно, после стабилизации чаще всего начинается рост.

Собрание прошло в минувшую пятницу в местном Доме культуры, где с отчетами о результатах прошлого года выступили главные специалисты – заместитель директора по

животноводству Н.Н. Жарун, главный агроном В.Н. Богович, главный инженер П.Д. Полюхович, главный бухгалтер И.В. Полюхович. Их выступления дополнили председатель профсоюзного комитета Е.Н. Шуркало и председатель Плещицкого сельисполкома О.В. Медведь. Подвел черту начальник отдела организации производства райсельхозпрода Е.В. Карвацкий.



В общем и целом вырисовывается следующая картина: на всех участках производства люди сработали неплохо, но… нужно все-таки получше, чтобы начался упомянутый уже рост. К слову сказать, здесь большие надежды связывают со строительством молочно-товарной фермы в Горново проектной мощностью на 900 голов. Ферма по плану должна войти в строй к октябрю нынешнего года, что позволит получать результаты на уровне передовых хозяйств района. Пока же достигнут определенный рост по производству молока – 114 процентов к предыдущему году. Удой на корову составил 5 433 литра (плюс 584 литра). Выручка за молоко увеличилась на 21 процент. В бухгалтерии подсчитали, что каждая корова дала за год по 3,5 тысячи рублей. Особенно отличились животноводы на ферме в Серничках – там надоили молока на 900 тонн больше прошлогоднего.

Все так, но руководители оценивают эти результаты достаточно сдержанно: молока реализовали на 923 тонны больше прошлогоднего, но сортом «экстра» лишь 87 процентов – меньше прошлогоднего. Да и высшим сортом продали не столько, сколько планировали. И уж совсем никуда не годится, что часть молока, пусть совсем небольшая, оказалась первого сорта. Есть над чем поработать на фермах: похоже, кое-где подзабыли положения республиканского регламента производства молока. Что ж, это тоже издержки роста, но главное – в хозяйстве знают, как ситуацию исправить. Ставку делают на профилактические мероприятия ветеринарной и зоотехнической служб, что позволит решить один из важнейших вопросов – сохранности молодняка крупного рогатого скота. Об этом в заключительном докладе на собрании Д.В. Шпаковский сказал дважды:

– В 2019 году получено приплода на 159 телят больше, чем год назад. Сегодня самая главная задача всех животноводов – сохранность телят, телок, коров.

Надо бы вплотную заняться и производством мяса: вроде здесь показатель вполне благополучный – 101 процент к предыдущему году. Но снизились привесы среднесуточные и привесы бычков на откорме. Вывод из всего сказанного напрашивается сам собой: в принципе, животноводческая отрасль в ОАО «Плещицы» развивается в правильном направлении. Нужно только кое-где что-то подправить, что-то подремонтировать, а кое-где и подкрутить гайки. Вот увидите: результаты не заставят себя долго ждать.

Есть надежда, что нынешний год окажется более урожайным, чем прошлогодний. А то ливни минувшей весны наделали столько шкоды на местных торфяниках, что пришлось списывать в убытки едва ли не весь рапс. Тем не менее, плещицкие механизаторы, проявив себя во всей красе, смогли получить 7 621 тонну зерна после доработки, а это 114 процентов к предыдущему году. Помогла кукуруза: на 1 тысячу тонн зерна больше, чем год назад. Ну и здорово сработали по сохранности урожая и в поле, и на току, и в сушилках.



Не возникло особых проблем с производством кормов, о чем красноречиво говорит и вполне благополучная зимовка скота. В хозяйстве заготовили без малого 19 тысяч тонн всех видов кормов, 113 процентов к 2018 году. В том числе в траншеи и ямы заложили 22 593 тонны силоса, 24 881 тонну сенажа, 5 770 тонн зернофуража да 984 тонны сена. Остается только добавить, что в эти дни идет интенсивный вывоз на поля органических удобрений и внесение их в почву. Ставка на кукурузу себя оправдала, а значит, и в этот сезон ей будет уделено особое внимание. Впрочем, не меньше внимания здесь традиционно уделяется и многолетним травам, и люцерне, и озимым на зеленый корм.

Характерная деталь: когда на общем собрании награждали передовиков, за премиями не пришли ни сварщики, ни слесари, ни станочники. Они сейчас на машинно-тракторном дворе заняты чрезвычайно важным делом, не позволяющим отвлекаться даже по торжественным случаям, – готовят технику к весенней посевной, которая, судя по всему, начнется раньше обычного. Как и во всех главных сельскохозяйственных кампаниях, механизаторы здесь – основная сила. Где как, а в «Плещицах» они всегда понимали всю выпавшую на их долю ответственность за общий успех. Понимали и понимают, а потому крайне серьезно относятся к подготовке техники к севу. Забегая вперед, скажу: можно не сомневаться, что к назначенному сроку все посевные агрегаты будут в полной готовности. И уж коли речь зашла о механизации, то необходимо отметить, что в прошлом году на обновление машинно-тракторного парка в «Плещицах» было потрачено более миллиона рублей. Куплены кормоуборочный комбайн «КВК-800-12», самоходный опрыскиватель, 2 автомобиля МАЗ и другая техника. Правда, сегодня остро стоит необходимость приобретения новых тракторов МТЗ-82 и МТЗ-1221. Но все эти проблемы со временем, конечно же, будут решены.

– Я с уверенностью могу сказать, что коллектив механизаторов, водителей, слесарей, сварщиков, специалистов – у нас лучший в районе.

Такие слова директора дорогого стоят.

Юрий СКОРОХОД

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