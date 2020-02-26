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Аграрии Дубровенщины готовят сельхозтехнику к посевной

26.02.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Аграрии Дубровенщины готовят сельхозтехнику к посевной

Аграриям района, как и всей страны, поставлена задача — подготовить сельхозтехнику к началу марта. Сейчас активно проводятся ремонтные работы. Более 90 % тракторов и агрегатов уже дожидаются выхода в поле в СХФ им. Ю. Смирнова ОАО «Оршанский КХП».
Парк машин сельхозпредприятия, как и посевной клин в 7,5 тыс га, самый большой в районе.

Только тракторов и агрегатов— 66 единиц. Шесть «Беларусов» на сегодняшний день находятся на ремонте. Что касается сельхоз¬агрегатов, то все они — на линейке готовности.
— В этом году планируем купить новую косилку, кормораздатчик, измельчитель соломы, прицепы для тракторов, опрыскиватель за счет собственных средств, — говорит директор СХФ им.Ю.Смир¬нова Артур Сыса. — В целом же, все, что нужно для плодотворной работы, на сего¬дняшний день в хозяйстве имеется.

Также в марте здесь планируют приобрести все необходимые удобрения и средства защиты растений. По слова руководителя сельхозпредприятия, поменяется в этом году и структура посевных площадей. Если в прошлом году кукурузой засевали 900 га, то в этом году довели план — 1300 га. Из них — 400 га на зерно.
—С новой высокопродуктивной сеялкой Amazone, полученной благодаря Оршанскому КХП, эта задача выполнима, — констатирует руководитель хозяйства. — Хорошо, когда делать апгрейд (улучшение, модернизация) техники помогает и головное предприятие.
Также в нынешнем году упор сделают на озимые культуры: при соблюдении всех технологий они дают больший результат.
Пока же основная задача аграриев — довести технику до ума. Механизатор Андрей Чайков тщательно готовит свой МТЗ 30-22. Оста¬лось совсем немного — и он займется вспашкой, обработкой почвы. Признается, что привык все делать своими руками, чтобы в самый ответственный момент быть уверенным в надежности машины.

В хозяйстве уже несколько лет технику ремонтируют своими силами. Это и надежно, и времени занимает немного. О поставке запасных частей здесь позаботились заранее, да и для механизаторов соз¬даны комфортные условия.
— Весной на счету будет каждая минута и простои из-за поломки — непозволительная роскошь, — говорит Артур Сыса. — Подготовку к весенне-полевым работам мы начали еще с осени прошлого года. Был составлен специальный график ремонта, согласно которому каждый трактор прошел техническое обслуживание и уже сегодня готов выйти в поле.

Надо отметить, что руководством района и инженерными службами вопрос ремонта техники держится на постоянном контроле и мониторинг состояния проведения ремонтных работ будет продолжаться.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Аграриям района, как и всей страны, поставлена задача — подготовить сельхозтехнику к началу марта. Сейчас активно проводятся ремонтные работы. Более
 
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