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Работают достойно, мыслят масштабно

26.02.2020 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Работают достойно, мыслят масштабно

В прошедшую пятницу в актовом зале Заболотского УПК было по-особому празднично. Только на этот раз вместо веселой детворы здесь собрались лучшие представители сельскохозяйственного производства КСУП «Гирки», чтобы подвести итоги своей работы за 2019 год и наметить задачи на текущий.


Работают достойно, мыслят масштабно

Всех, кто причастен к работе на земле, тепло приветствовал директор предприятия Тадеуш Мушинский:  

— Прошедший год был непростым для нашего хозяйства. Приходилось менять привычные схемы работы, искать новые решения и нестандартные подходы для получения лучших показателей и большей прибыли. Успех всегда приходит с опытом. А если этот опыт складывается из многолетней эффективной работы, он особенно ценен. Благодаря этим знаниям и качественному отношению к работе мы смогли не просто выстоять, но и достойно завершить год.

Да, труженики сельхозпредприятия «Гирки» в сложных погодных условиях достигли хороших результатов. Темп роста валовой продукции как один из основных показателей составил 106,5% при доведенном показателе 103,7%. Произведено валовой продукции на сумму 23 193 тысячи рублей: в животноводстве — 13 442 тыс. рублей (рост 106,6%), в растениеводстве — 9 751 тыс. рублей (рост 106,5%). Зерновых и зернобобовых культур собрали 10 561 тонну, что выше уровня 2018 года на 311 тонн, урожайность составила 39,6 ц/га (плюс 2,6 ц/га к 2018г.).


Работают достойно, мыслят масштабно

Вместе с тем, две позиции слабее — не выполнены планы по производству сахарной свеклы и картофеля.

Более плодотворно поработали труженики животноводства. Из 21 миллиона общей выручки на эту отрасль приходится свыше 15 миллионов рублей, или 71,4%. Учитывая, что продукция животноводства реализуется круглый год, за счет этого предприятие в основном и живет. Постоянно растет продуктивность стада в расчете на одну условную голову. Не стал исключением и минувший год. Так, удой на одну корову по сравнению с 2018-м увеличился на 472 килограмма и составил 6 582 кг. Более 60% от общего количества реализованного молока составляет сорт «экстра». Но, как справедливо отметил руководитель, качество продукции не улучшилось, из-за чего предприятие понесло потери: минус 162 тысячи рублей из-за реализации молока первым сортом. Тем не менее, по производству молока КСУП «Гирки» из 145 хозяйств Гродненщины занимает 47-е место, а в республике — 220-е из 303 предприятий, где средний удой от коровы составляет более 6 000 килограммов.


Работают достойно, мыслят масштабно

Хорошие результаты достигнуты и в мясном скотоводстве. Особенно постарались животноводы  комплекса «Гуденишки», который среди аналогичных «фабрик мяса» занял 10-е место в республике и 3-е — в Гродненской области.

Подробно остановился Тадеуш Янович на работе машинно-тракторного парка, мехмастерских. Были названы не только положительные стороны, но и существующие недостатки в деятельности этих структурных подразделений. Но добрых дел все-таки больше, считает руководитель, ибо без механизаторов, водителей, сварщиков немыслимо было бы решение стоящих перед трудовым коллективом производственных задач.


Работают достойно, мыслят масштабно

Волнуют администрацию не только производственные дела, но и условия труда работников, комфортная жизнедеятельность сельчан в целом. Полностью обеспечивает тружеников хозяйства спецодеждой и проводит ее ремонт и пошив собственный швейны цех. В мехмастерских и на животноводческих фермах оборудованы раздевалки, в комнатах приема пищи имеются необходимые наборы посуды, холодильники, микроволновки, электрочайники. В период напряженных сельскохозяйственных работ организовано бесплатное горячее питание механизаторов и других работников. К услугам жителей работают магазины «Мечта» и «Алдина», кафе «У пана Тадэвуша», две парикмахерские. В скором времени откроется магазин и в г.п. Радунь. Предприятие всегда идет навстречу труженикам и оказывает им помощь в обработке приусадебных участков, частично в заготовке сена, выделении транспорта для личных нужд, закупке излишков молока и молодняка КРС.


Работают достойно, мыслят масштабно

Каким бы сложным ни было финансовое положение, руководство предприятия не забывает о культурном досуге работников. Экскурсии во Львов и Брест, поездки на концерты звезд российской и белорусской эстрады — это далеко не полный перечень мероприятий, на которых отдохнули люди труда. Не обделены вниманием и материальной помощью подшефные школы и культовые религиозные объекты.

Большие планы по совершен-ствованию организационно-экономических форм хозяйствования и управления, мотивации работников намечены и на 2020-й год.    


Работают достойно, мыслят масштабно

 — Приоритет экономических показателей, — сказал в завершение своего выступления Тадеуш Мушинский, — позволяет создать эффективный механизм для оценки результатов хозяйствования. Заработная плата всего трудового коллектива (по предприятию за 2019 год она составила в среднем около 790 рублей в месяц — прим. авт.) напрямую привязана к экономическим результатам. Поэтому просто необходимо задействовать все резервы увеличения роста производства, создать в коллективе рабочую, деловую обстановку, соответствующую духу времени. Дорогие труженики! Хочу поблагодарить всех вас за нелегкий труд, за понимание объективных причин имеющихся трудностей и умения их преодолевать.


Работают достойно, мыслят масштабно

К хорошим словам были и достойные денежные вознаграждения, которые получили 82 передовика госпредприятия. А в рамках республиканской акции «Наш животновод» дипломов и ценных подарков были удостоены лучшие работники молочно-товарных ферм «Дворчаны»,  «Лелянцы», «Липкунцы», «Солтанишки» и «Заболоть».

Песнями и танцами поблагодарили тружеников хозяйства учащиеся Радунской средней школы.


Работают достойно, мыслят масштабно
Работают достойно, мыслят масштабно
Работают достойно, мыслят масштабно
Работают достойно, мыслят масштабно

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

УНП 500029029.

 
Теги: Брест
 
 
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В прошедшую пятницу в актовом зале Заболотского УПК было по-особому празднично. Только на этот раз вместо веселой детворы здесь собрались лучшие представители...
 
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