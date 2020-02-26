Работают достойно, мыслят масштабно

Источник материала: Вороновская газета





В прошедшую пятницу в актовом зале Заболотского УПК было по-особому празднично. Только на этот раз вместо веселой детворы здесь собрались лучшие представители сельскохозяйственного производства КСУП «Гирки», чтобы подвести итоги своей работы за 2019 год и наметить задачи на текущий.







Всех, кто причастен к работе на земле, тепло приветствовал директор предприятия Тадеуш Мушинский:

— Прошедший год был непростым для нашего хозяйства. Приходилось менять привычные схемы работы, искать новые решения и нестандартные подходы для получения лучших показателей и большей прибыли. Успех всегда приходит с опытом. А если этот опыт складывается из многолетней эффективной работы, он особенно ценен. Благодаря этим знаниям и качественному отношению к работе мы смогли не просто выстоять, но и достойно завершить год.

Да, труженики сельхозпредприятия «Гирки» в сложных погодных условиях достигли хороших результатов. Темп роста валовой продукции как один из основных показателей составил 106,5% при доведенном показателе 103,7%. Произведено валовой продукции на сумму 23 193 тысячи рублей: в животноводстве — 13 442 тыс. рублей (рост 106,6%), в растениеводстве — 9 751 тыс. рублей (рост 106,5%). Зерновых и зернобобовых культур собрали 10 561 тонну, что выше уровня 2018 года на 311 тонн, урожайность составила 39,6 ц/га (плюс 2,6 ц/га к 2018г.).







Вместе с тем, две позиции слабее — не выполнены планы по производству сахарной свеклы и картофеля.

Более плодотворно поработали труженики животноводства. Из 21 миллиона общей выручки на эту отрасль приходится свыше 15 миллионов рублей, или 71,4%. Учитывая, что продукция животноводства реализуется круглый год, за счет этого предприятие в основном и живет. Постоянно растет продуктивность стада в расчете на одну условную голову. Не стал исключением и минувший год. Так, удой на одну корову по сравнению с 2018-м увеличился на 472 килограмма и составил 6 582 кг. Более 60% от общего количества реализованного молока составляет сорт «экстра». Но, как справедливо отметил руководитель, качество продукции не улучшилось, из-за чего предприятие понесло потери: минус 162 тысячи рублей из-за реализации молока первым сортом. Тем не менее, по производству молока КСУП «Гирки» из 145 хозяйств Гродненщины занимает 47-е место, а в республике — 220-е из 303 предприятий, где средний удой от коровы составляет более 6 000 килограммов.







Хорошие результаты достигнуты и в мясном скотоводстве. Особенно постарались животноводы комплекса «Гуденишки», который среди аналогичных «фабрик мяса» занял 10-е место в республике и 3-е — в Гродненской области.

Подробно остановился Тадеуш Янович на работе машинно-тракторного парка, мехмастерских. Были названы не только положительные стороны, но и существующие недостатки в деятельности этих структурных подразделений. Но добрых дел все-таки больше, считает руководитель, ибо без механизаторов, водителей, сварщиков немыслимо было бы решение стоящих перед трудовым коллективом производственных задач.







Волнуют администрацию не только производственные дела, но и условия труда работников, комфортная жизнедеятельность сельчан в целом. Полностью обеспечивает тружеников хозяйства спецодеждой и проводит ее ремонт и пошив собственный швейны цех. В мехмастерских и на животноводческих фермах оборудованы раздевалки, в комнатах приема пищи имеются необходимые наборы посуды, холодильники, микроволновки, электрочайники. В период напряженных сельскохозяйственных работ организовано бесплатное горячее питание механизаторов и других работников. К услугам жителей работают магазины «Мечта» и «Алдина», кафе «У пана Тадэвуша», две парикмахерские. В скором времени откроется магазин и в г.п. Радунь. Предприятие всегда идет навстречу труженикам и оказывает им помощь в обработке приусадебных участков, частично в заготовке сена, выделении транспорта для личных нужд, закупке излишков молока и молодняка КРС.







Каким бы сложным ни было финансовое положение, руководство предприятия не забывает о культурном досуге работников. Экскурсии во Львов и Брест, поездки на концерты звезд российской и белорусской эстрады — это далеко не полный перечень мероприятий, на которых отдохнули люди труда. Не обделены вниманием и материальной помощью подшефные школы и культовые религиозные объекты.

Большие планы по совершен-ствованию организационно-экономических форм хозяйствования и управления, мотивации работников намечены и на 2020-й год.







— Приоритет экономических показателей, — сказал в завершение своего выступления Тадеуш Мушинский, — позволяет создать эффективный механизм для оценки результатов хозяйствования. Заработная плата всего трудового коллектива (по предприятию за 2019 год она составила в среднем около 790 рублей в месяц — прим. авт.) напрямую привязана к экономическим результатам. Поэтому просто необходимо задействовать все резервы увеличения роста производства, создать в коллективе рабочую, деловую обстановку, соответствующую духу времени. Дорогие труженики! Хочу поблагодарить всех вас за нелегкий труд, за понимание объективных причин имеющихся трудностей и умения их преодолевать.







К хорошим словам были и достойные денежные вознаграждения, которые получили 82 передовика госпредприятия. А в рамках республиканской акции «Наш животновод» дипломов и ценных подарков были удостоены лучшие работники молочно-товарных ферм «Дворчаны», «Лелянцы», «Липкунцы», «Солтанишки» и «Заболоть».

Песнями и танцами поблагодарили тружеников хозяйства учащиеся Радунской средней школы.



















Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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