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Дояр из СХФ им. Ю. Смирнова в числе лучших работников животноводства Витебщины

03.03.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дояр из СХФ им. Ю. Смирнова в числе лучших работников животноводства Витебщины

Не хвосты буренкам крутить, а повышать надои. Что и делает неоднократный победитель конкурсов профмастерства, один из лучших операторов машинного доения области Юрий КУРАШЕВИЧ. На протяжении последних 8 лет он практически живет на ферме Старая Буда СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП».
— Дома бываю часа два за день, — рассказывает Юрий. — А так все время, с пяти утра — на ферме. Люблю работу свою и коров люблю — ничего не поделаешь.
Оператор шутит:
— С буренками надо, как с женщинами — с любовью и лаской. Тогда и результат есть. Иногда даже с коллегами ругаюсь, чтобы были поласковее с животными. Нужно и слово доброе сказать, и погладить. Поэтому важно — с особым настроением приходить на работу.
Романтической профессию дояра, конечно, не назовешь. От тяжелого труда его руки огрубели, но вот характер, по всему видно, остался мягкий. И животные это чувствуют — как только появляется Юрий на ферме, приветствуют радостным мычанием. На вопрос «Сложно ли работать в женском коллективе», Юрий отвечает: «У меня со всеми ровные, добрые и уважительные отношения. Ни с кем не ругаюсь, не ссорюсь. Даже помогаю, когда своя непосредственная работа уже сделана — раздать концентраты, перестелить и т.д.»

Результаты такого отношения к труду не заставляют себя ждать. По итогам 2019 года удой на корову составил 8640 кг. Это один из лучших результатов в области. Благодарность из рук председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва Юрий принимал на торжестве по поводу чествования лучших работников животноводства Витебщины. На сегодняшний день оператор от 27 дойных коров из своей группы в 50 голов, получает более полутонны молока за сутки.

— Нет единого секрета успеха в этом нелегком деле, — рассуждает Юрий Курашевич. — Рецепт универсальный — любовь к тому, что ты делаешь, наличие стимула. Для меня то, что твой труд видят и ценят — огромный стимул. А внимание к нашей профессии со стороны руководства области — вдвойне приятно. Как и поощрение тех, кто не жалеет сил на свое дело.

Получается, что никакие суперсовременные аппараты не заменят заботливых рук человека. А еще — наработанной культуры и техники доения.
— На таких, как Юрий Михайлович, держится сегодня отрасль животноводства, — отмечает директор СХФ им. Ю. Смирнова Артур Сыса. — Человек настолько предан работе, настолько ответственен и добросовестен, что достоин только самых лучших слов в свой адрес. Вот тебе и твердая убежденность большинства людей в том, что оператор машинного доения — сугубо женская профессия. Важно, кто в ней работает, а не стереотип.

Ольга ЛЕБЕДЕВА

 
 
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Не хвосты буренкам крутить, а повышать надои. Что и делает неоднократный победитель конкурсов профмастерства, один из лучших операторов машинного доения
 
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